İntikam Alındı: Mauro Icardi Kendisinden Ayrılan Eşi Wanda Nara'nın Kredi Kartlarını Bloke Ettirdi!
İntikam Alındı: Mauro Icardi Kendisinden Ayrılan Eşi Wanda Nara'nın Kredi Kartlarını Bloke Ettirdi!
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile yollarını ayıran Wanda Nara cephesinde olaylar durulmuyor. Bu sefer de Icardi'nin Wanda Nara'dan intikam almak için kolları sıvadığı ve eski eşinin tüm kredi kartlarını bloke ettirdiği öne sürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray'ın kalpleri fetheden yıldızı Mauro Icardi sadece performansıyla yeşil sahalarda konuşulmuyor. Kendisi inişli çıkışlı ilişkisiyle nam salan eşi Wanda Nara'yla olayları yüzünden magazinin de tanınan siması haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aralarında suların bir turlu durulmadığı ikili tarafında olay bir iddia ortaya atılmış ve boşanma haberleri manşetlerdeki yerini almıştı.
Wanda'nın Icardi'ye takipten çıkmasından sonra güçlenen iddialar kendisinin “Sonların ne kadar zor olduğunu ve neye mal olduklarını biliyorum. Televizyonda veya internetteki gerçek olmayan şeyleri görmem gerekiyor. Ama bunu kabul ediyorum çünkü bu, kötülüğün ve kim olduğumun bir parçası. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz" açıklamasıyla doğrulanmış olmuştu.
Boşanmadan sonra alyansını bir türlü çıkarmayan antrenmanlarda yüzü genelde asık olan Icardi'nın bu halini görenler "yenge" Wanda'ya olan tepkileri daha da arttırmıştı.
Aralarındaki gerilimin bir an olsun dinmediği bu dönemde ikili tarafında yeni olayların olduğu iddia edildi. Arjantinli gazeteci Majo Martino'nun haberine göre; Mauro Icardi, kendisinden boşanan eşi Wanda Nara'ya ait tüm kredi kartlarını bloke ettirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld ise katıldığı bir yayında konuyla ilgili "Burada yalan yok, tam tersi. Bunlar gerçekler, tabii ki dünya döndükçe gerçek olan gerçekler. Bu bilginin nereden duyulduğunu bilmiyorum. Erkekler bunu genellikle zorlayıcı bir önlem olarak kullanıyor." diyip şöyle devam etti:
Avukat "50 yıldır erkeklerin ilk yaptığı şey kredi kartını kapatmak ya da küçük çocuklarıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemek olur." diyerek iddiaları doğrulamış oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın