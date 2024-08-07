İntikam Alındı: Mauro Icardi Kendisinden Ayrılan Eşi Wanda Nara'nın Kredi Kartlarını Bloke Ettirdi!

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile yollarını ayıran Wanda Nara cephesinde olaylar durulmuyor. Bu sefer de Icardi'nin Wanda Nara'dan intikam almak için kolları sıvadığı ve eski eşinin tüm kredi kartlarını bloke ettirdiği öne sürüldü.