"Arkadaş" Kalan Eski Sevgililer Çağla Şıkel ve Avukat Nail Gönenli Aşklarına İkinci Bir Şans Verdi!

Ünlü manken Çağla Şıkel ve eski sevgilisi avukat Nail Gönenli ayrıldıktan sonra da 'arkadaş' olarak görüntülenmişlerdi. Bu sefer işler değişti. Beyaz Magazin tarafından görüntülenen ikilinin aşklarına ikinci bir şans verdiği iddia edildi!