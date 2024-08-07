"Arkadaş" Kalan Eski Sevgililer Çağla Şıkel ve Avukat Nail Gönenli Aşklarına İkinci Bir Şans Verdi!
"Arkadaş" Kalan Eski Sevgililer Çağla Şıkel ve Avukat Nail Gönenli Aşklarına İkinci Bir Şans Verdi!
Ünlü manken Çağla Şıkel ve eski sevgilisi avukat Nail Gönenli ayrıldıktan sonra da 'arkadaş' olarak görüntülenmişlerdi. Bu sefer işler değişti. Beyaz Magazin tarafından görüntülenen ikilinin aşklarına ikinci bir şans verdiği iddia edildi!
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Kariyeri, doğal halleri, güzelliği ve gıpta edilesi anneliğiyle gönülleri fetheden Çağla Şıkel özel hayatıyla da sürekli gündeme geliyor. 2015 yılında Emre Altuğ'dan boşanan ünlü manken aşk orucunu ilk kez avukat Nail Gönenli'yle bozmuştu.
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İlişkisini magazin kameralarından uzakta yaşamayı tercih eden Şıkel'in Gönenli'yle sosyal medyadan paylaştığı romantik pozları gözlerden kalpler çıkarıyordu.
Çağla Şıkel'in anneciğinin doğum günü kutlamasına da katılan Nail Gönenli'nin aileye girmesiyle beraber "acaba ne zaman evlenirler?" konusu konuşulmaya başlanmıştı bile.
İlişkilerini nikah masasına taşımaları beklenen çiftten üzen bir haber gelmiş ve geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini noktalamışlardı.
Bir röportajında "Biz arkadaş kalabilen eski sevgilileriz. Bundan sonra da bizi görürsünüz, göreceksiniz de…” diyen güzel mankenin tam da dediği gibi olduğu her şey. Şıkel, eski aşkının doğum günü partisinde de boy gösterdi.
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Bir yıllık ilişkilerini epey sürpriz bir şekilde bitirip sevenlerini üzen bunun ardından her fırsatta dost olduklarının altını çizen Şıkel ile Gönenli'den güzel haber geldi.
Günün ilk ışıklarıyla berber bir mekandan çıkarken Beyaz Magazin tarafından görüntülenen ikilinin 9 ay sonra ilişkilerine ikinci bir şans verdiği iddia edildi.
Bu görüntülerin ardından henüz ne Çağla Şıkel'den ne de avukat Nail Gönenli'den bir açıklama gelmedi.
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