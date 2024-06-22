"Biz Arkadaş Kalabilen Eski Sevgilileriz" Diyen Çağla Şıkel ve Eski Aşkı Avukat Nail Gönenli Beraber Partiledi
"Biz Arkadaş Kalabilen Eski Sevgilileriz" Diyen Çağla Şıkel ve Eski Aşkı Avukat Nail Gönenli Beraber Partiledi
Mubabir Online'dan Tolga Bozduman'ın haberine göre; Ünlü manken Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda ayrıldığı sevgilisi avukat Nail Gönenli ile bir partide doyasıya eğlendi.
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Çağla Şıkel kariyeri kadar özel hayatıyla gündemin öne çıkanları arasında yer alan isimler arasında. 2008 yılında evlendiği şarkıcı Emre Altuğ'yla 2015'te boşandıktan sonra gönlünü ilk kez avukat Nail Gönenli'ye kaptıran ünlü güzel aşkını bir sır gibi saklamamıştı hatırlarsanız..
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Başarılı mankenin annesinin doğum gününden aileyle bir araya gelen Gönenli ve Şıkel'in ilişkisinin ciddileşeceği beklenirken gelen ayrılık haberi herkesi şaşkına çevirmişti.
Ayrılığın ardından birlikte görmediğimiz ikilinin geçtiğimiz haftalarda tatil yaparken görüntülenmeleri "aşk yeniden" iddiaları doğurunca Çağla Şıkel'den açıklama gecikmemişti.
"Biz arkadaş kalabilen eski sevgilileriz. Bundan sonra da bizi görürsünüz, göreceksiniz de…” açıklamasında bulunan Şıkel, yine sözünde durarak eski aşkıyla aynı mekanda yan yana doyasıya eğlenirken görüntülendi.
Mubabir Online'dan Tolga Bozduman'ın haberine göre; İlişkileri bitse de birbirlerinden kopmayan ikili Alaçatı'da bir mekanda eğlenirken yalnız da değildi.
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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in DJ'liği üstlendiği mekanda sevgilisi İlayda Alişan, Ezgi Mola'nın eşi Mustafa Aksallı, oyuncu Deniz Işın gibi isimler de vardı.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
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Ne kadar da modern, elit, açık görüşlü ve entelektüel insanlar! Zaten hangimiz eski sevgilisiyle birlikte tatil yapmıyor ve sabahlara kadar eğlenmiyor ki?
bence de:)
yemin ederim o görüntülerde eğlendikleri falan yok, bakmayın sırıtıp parmak, el hareketleriyle kıvırdıklarına. alkolün etkisi sadece. böyle çoluklu çucuklu 4... Devamını Gör