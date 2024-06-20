Sevgilisiyle Saldırıya Uğrayan Mika Raun Olaydan Sonraki İlk Paylaşımında Yeniden Aşkını Haykırdı!
Sevgilisiyle Saldırıya Uğrayan Mika Raun Olaydan Sonraki İlk Paylaşımında Yeniden Aşkını Haykırdı!
Sevgilisiyle beraber saldırıya uğrayan Mika Raun yaşadığı korku dolu anların ardından ilk kez paylaşım yaptı. Biricik aşkı Batu'yla romantik anlarından oluşan bir reels hazırlayan Mika 'eminim her şeyi atlatacağız' dedi.
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TikTok'taki dansları ve kendine has sözleriyle kısa sürede tanınan, ardından estetikler ve cinsiyet geçiş operasyonu olan Mika Raun sır gibi sakladığı sevgilisini geçtiğimiz günlerde ilk kez göstermişti.
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Havaların epey ısınmasıyla tatil moduna geçen sosyal medya fenomeni "Kocam" dediği Batu'yla Kalkan'da tatile gitmişti.
Batu'nun annesi, kız kardeşi de yanlarındayken saldırıya uğradıklarını açıklayan Mika Raun "öldüresiye dövüldüm" diyerek yüzünün kanlı halini paylaşarak gündemde bomba etkisi yaratmıştı.
Darp paylaşımından kısa süre sonra ortaya farklı iddiaların atılmasıyla sessizliğini bozan Mika gözyaşları içinde ilk kez açıklama yapmıştı.
Gündemdeki sosyal medya fenomeni, yeni bir paylaşımda bulunarak kendisini merak eden takipçilerine son durumunu açıkladı.
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Hikayesinden durum güncellemesi yapan Mika Raun o günden sonra ilk kez bir reels attı. Sevgilisi Batu'yla olan bir çok anısını derl"Hayatımız ne olursa olsun… Yaşadığım her şey seninle kıymetli ♥️ Allah’ım bizi beraber kıldıkça 🙏🏻 eminim her şeyi atlatacağız…" ifadelerini kullandı. eyen Mika
Aşkını yine ve yeniden ilan eden Mika Raun Can'dan bir de "Seni çok seviyorum Batuşş 🧿🤍🦋" notu geldi.
Mika'nın Instagram paylaşımına gelen yorumlardan birkaçını da buradan okuyabilirsiniz:
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