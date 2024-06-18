Mika Raun ve Yüzünü Yeni Gösterdiği Erkek Arkadaşı Saldırıya Uğradı: "Öldüresiye Dövüldüm"
Mika Raun ve Yüzünü Yeni Gösterdiği Erkek Arkadaşı Saldırıya Uğradı: "Öldüresiye Dövüldüm"
Yüzünü yeni gösterdiği sevgilisiyle Kalkan'a tatile çıkan Mika Raun, erkek arkadaşı ve kendisinin durduk yere saldırıya uğradığını ve ölesiye dövüldüğünü açıkladı.
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TikTok'ta yayınladığı videolarla kısa bir sürede ünlenen, cinsiyet geçiş süreci ve ameliyatı sonrasındaki paylaşımlarıyla dikkat çeken sosyal medya fenomeni Mika Raun, geçtiğimiz dakikalarda korkunç bir olay yaşadığını açıkladı.
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Daha birkaç gün önce, uzun bir süredir herkesten sır gibi sakladığı ve "kocam" diye hitap ettiği sevgilisiyle ilk pozlarını paylaşan Mika Raun, 2 gün önce Kalkan'a tatile çıkmıştı.
Sabahın ilk saatlerinden beri, hemen hemen her anını paylaşan Mika Raun'un son videosu takipçilerini endişelendirdi.
Gözyaşları içinde bir video paylaşan sosyal medya fenomeni, kendisine ve erkek arkadaşına durduk yere saldırıldığını duyurdu. "Öldüresiye dövüldüğünü" söyleyen Raun, o sırada erkek arkadaşının annesi ve kız kardeşinin de yanlarında olduğunu dile getirdi.
Önce polis arabasında hastaneye götürüldüğü anları sesli ve daha kısa bir açıklama ile paylaşan Mika Raun👇
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Birkaç dakika sonra o paylaşımını kaldırarak, daha detaylı bir açıklamayla sessiz bir video paylaştı.
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