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En Son Oğuzhan Uğur'a Yürümüştü: Meryem Uzerli, Bu Sefer de İlk Kez Şarkısını Dinlediği Semicenk'e Vuruldu!

En Son Oğuzhan Uğur'a Yürümüştü: Meryem Uzerli, Bu Sefer de İlk Kez Şarkısını Dinlediği Semicenk'e Vuruldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
19.06.2024 - 00:19

Oğuzhan Uğur'un programına katılan Meryem Uzerli, hayatında ilk defa Semicenk şarkısı dinledi! Müziğe hemen ayak uyduran Meryem Uzerli, Oğuzhan'a düşüşünün ardından bu sefer de Semicenk'e düştü!

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Hayatımıza Muhteşem Yüzyıl'daki unutulmaz rolü Hürrem Sultan'la giriş yapan Meryem Uzerli, bir süre sonra tükenmişlik sendromuna girdiğini söyleyerek ülkeyi terk etmişti hatırlarsanız.

Hayatımıza Muhteşem Yüzyıl'daki unutulmaz rolü Hürrem Sultan'la giriş yapan Meryem Uzerli, bir süre sonra tükenmişlik sendromuna girdiğini söyleyerek ülkeyi terk etmişti hatırlarsanız.

O zamandan bu yana ara ara film projelerinde yer alsa da Almanya'da minik kızlarıyla daha sessiz ve sakin bir hayat süren Uzerli, ne zaman bir sosyal medya paylaşımı yapsa olay oldu. Çünkü o bizim Hürrem'imimizdi ve bu milletin ona beslediği hayranlık hiç bitmedi!

O zamandan bu yana ara ara film projelerinde yer alsa da Almanya'da minik kızlarıyla daha sessiz ve sakin bir hayat süren Uzerli, ne zaman bir sosyal medya paylaşımı yapsa olay oldu. Çünkü o bizim Hürrem'imimizdi ve bu milletin ona beslediği hayranlık hiç bitmedi!

Şimdilerde, bir dijital platformda yayınlanan Ru isimli dizinin başrolünde yer alan güzel oyuncu, partneri Burak Berkay Akgül'le program program geziyor!

Şimdilerde, bir dijital platformda yayınlanan Ru isimli dizinin başrolünde yer alan güzel oyuncu, partneri Burak Berkay Akgül'le program program geziyor!

Belki denk gelmişsinizdir, en son Oğuzhan Uğur'un programına konuk olan Uzerli, Uğur'a yürüdüğü anlarla gündeme oturmuştu. Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde, aynı programdan bir kesit daha sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti! Oğuzhan Uğur tavsiyesiyle hayatında ilk defa tam da o sırada Semicenk şarkısı dinleyen Meryem Uzerli, müziğe hemen ayak uydurdu! Bu sefer de Semicenk'e vuruldu!

Geçtiğimiz saatlerde, aynı programdan bir kesit daha sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti! Oğuzhan Uğur tavsiyesiyle hayatında ilk defa tam da o sırada Semicenk şarkısı dinleyen Meryem Uzerli, müziğe hemen ayak uydurdu! Bu sefer de Semicenk'e vuruldu!

İşte o anlar:

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