Bronzlaşınca Havaya Girip Fedon'a Gönderme Yapan Cem Yılmaz'a 'Abi Nasihatı!' Gecikmedi!
Bronzlaşınca Havaya Girip Fedon'a Gönderme Yapan Cem Yılmaz'a 'Abi Nasihatı!' Gecikmedi!
Özellikle son zamanlarda, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Cem Yılmaz, bronzlaşınca havaya girdi! Fedon'a gönderme yapan Cem Yılmaz'a Fedon'un ta kendisinden abi nasihatı gecikmedi!
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Uzun bir aradan sonra CMXXIV ile sahnelere dönen, geçtiğimiz haftalarda da GORA 4 GORA filmini duyuran Cem Yılmaz, özellikle şu son birkaç ayda magazinin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi biliyorsunuz.
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Gerek gösterilerinde yaptığı imalı ve radikal açıklamaları olsun, gerek kime ne demeye çalıştığını bir türlü anlayamadığımız sosyal medya paylaşımları ve aşk hayatıyla olsun, düzenli aralıklarla tüm gözleri üzerine çekmeyi başarıyor, kimileri tarafından tepki çekiyor, kimilerinin de pek hoşuna gidiyor kendisi!
Bu sefer de yine bir gönderme var gündemimizde! Tatil sezonunu açan Cem Yılmaz, bronzlaşınca bir havaya girerek aşağıdaki fotoğrafı paylaşıp "Bana beş yıl verin, size Fedon'u vereyim" notunu düştü.
Beş yıl sonra bronzlukta Fedon'la yarışacağını ima eden Yılmaz'a Fedon'un ta kendisinden abi nasihati de gecikmedi.
Fedon, "Ben genç olmak nedir bilirim ama sen yaşlı olmak nedir bilmezsin kardeşim" yorumunda bulunarak Cem Yılmaz'ın kendisine seslenişine jet hızıyla cevap verdi!
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