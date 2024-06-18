Genç Meslektaşlarına Taş Attı: Emre Kınay, Yapımcılara da Televizyon Sektörüne de Fena Verip Veriştirdi!

Siz ne düşünüyorsunuz? Bir döngüye girildiği ve hep aynı oyuncuların tercih edildiği aşikar fakat gerçekten oyunculukla ilgisi yok mu ön plana çıkan isimlerin? Hadi biraz da televizyon sektörünü masaya yatırıp yorumlarda buluşalım!