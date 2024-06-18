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Genç Meslektaşlarına Taş Attı: Emre Kınay, Yapımcılara da Televizyon Sektörüne de Fena Verip Veriştirdi!

Genç Meslektaşlarına Taş Attı: Emre Kınay, Yapımcılara da Televizyon Sektörüne de Fena Verip Veriştirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 18:59

Ünlü oyuncu Emre Kınay, televizyon sektörüne ve yapımcılara genç meslektaşlarına taş atarak sitem etti!

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Yılan Hikayesi, Güneşi Beklerken, Vurgun gibi birçok başarılı projede yer alan oyuncu Emre Kınay, en son Dönence dizisindeki baba rolüyle karşımıza çıkmıştı hatırlarsanız.

Yılan Hikayesi, Güneşi Beklerken, Vurgun gibi birçok başarılı projede yer alan oyuncu Emre Kınay, en son Dönence dizisindeki baba rolüyle karşımıza çıkmıştı hatırlarsanız.

Bir süredir, oyunculuğunun yanında sosyal medya hesabından yaptığı öfke dolu paylaşımlarıyla gündeme gelen Kınay, geçtiğimiz aylarda birçok kez sinirini kustuğu ve her şeyden şikayet ettiği paylaşımlarıyla gündeme gelmiş, tüm gözleri üzerine toplamayı başarmıştı.

Bir süredir, oyunculuğunun yanında sosyal medya hesabından yaptığı öfke dolu paylaşımlarıyla gündeme gelen Kınay, geçtiğimiz aylarda birçok kez sinirini kustuğu ve her şeyden şikayet ettiği paylaşımlarıyla gündeme gelmiş, tüm gözleri üzerine toplamayı başarmıştı.

Serzenişleri kimileri tarafından haklı kimileri tarafından da yersiz bulunan Kınay, geçtiğimiz saatlerde şikayetlerine ve sert sitemlerine bir yenisini ekledi.

Serzenişleri kimileri tarafından haklı kimileri tarafından da yersiz bulunan Kınay, geçtiğimiz saatlerde şikayetlerine ve sert sitemlerine bir yenisini ekledi.

Aramızda Kalmasın'dan Umut Ünver'e konuşan ünlü oyuncu televizyon sektörüne de yapımcılara da genç meslektaşlarına taş atarak yükseldi.

Aramızda Kalmasın'dan Umut Ünver'e konuşan ünlü oyuncu televizyon sektörüne de yapımcılara da genç meslektaşlarına taş atarak yükseldi.

Kınay, "Herkesin aynı tip olduğu ortamda kime neyi oynatacaksın? Yapımcılar, satın alınmış takipçili oyuncuları seçiyor. Oyunculukla ilgilisi olmayan bu isimler televizyondaki şlerin tutmamasının asıl sebebi" açıklamasında bulundu.

Kınay, "Herkesin aynı tip olduğu ortamda kime neyi oynatacaksın? Yapımcılar, satın alınmış takipçili oyuncuları seçiyor. Oyunculukla ilgilisi olmayan bu isimler televizyondaki şlerin tutmamasının asıl sebebi" açıklamasında bulundu.

Siz ne düşünüyorsunuz? Bir döngüye girildiği ve hep aynı oyuncuların tercih edildiği aşikar fakat gerçekten oyunculukla ilgisi yok mu ön plana çıkan isimlerin? Hadi biraz da televizyon sektörünü masaya yatırıp yorumlarda buluşalım!

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