Genç Meslektaşlarına Taş Attı: Emre Kınay, Yapımcılara da Televizyon Sektörüne de Fena Verip Veriştirdi!
Genç Meslektaşlarına Taş Attı: Emre Kınay, Yapımcılara da Televizyon Sektörüne de Fena Verip Veriştirdi!
Ünlü oyuncu Emre Kınay, televizyon sektörüne ve yapımcılara genç meslektaşlarına taş atarak sitem etti!
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Yılan Hikayesi, Güneşi Beklerken, Vurgun gibi birçok başarılı projede yer alan oyuncu Emre Kınay, en son Dönence dizisindeki baba rolüyle karşımıza çıkmıştı hatırlarsanız.
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Bir süredir, oyunculuğunun yanında sosyal medya hesabından yaptığı öfke dolu paylaşımlarıyla gündeme gelen Kınay, geçtiğimiz aylarda birçok kez sinirini kustuğu ve her şeyden şikayet ettiği paylaşımlarıyla gündeme gelmiş, tüm gözleri üzerine toplamayı başarmıştı.
Serzenişleri kimileri tarafından haklı kimileri tarafından da yersiz bulunan Kınay, geçtiğimiz saatlerde şikayetlerine ve sert sitemlerine bir yenisini ekledi.
Aramızda Kalmasın'dan Umut Ünver'e konuşan ünlü oyuncu televizyon sektörüne de yapımcılara da genç meslektaşlarına taş atarak yükseldi.
Kınay, "Herkesin aynı tip olduğu ortamda kime neyi oynatacaksın? Yapımcılar, satın alınmış takipçili oyuncuları seçiyor. Oyunculukla ilgilisi olmayan bu isimler televizyondaki şlerin tutmamasının asıl sebebi" açıklamasında bulundu.
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