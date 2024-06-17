Nostalji Kuşağı: Arabesk Müziğin Efsanesi Müslüm Gürses'in Meslektaşlarının Sahnelerinde Devleştiği Anlar!
Nostalji Kuşağı: Arabesk Müziğin Efsanesi Müslüm Gürses'in Meslektaşlarının Sahnelerinde Devleştiği Anlar!
Arabesk müziğin efsanesi Müslüm Gürses'in meslektaşlarının sahnelerinde yaptığı düetlerle devleştiği anları sizler için derledik!
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Arabesk müziğin efsanesi, isyanın ve acının göbeğindeki isim, milyonların babası bildiği Müslüm Gürses, aramızdan ayrılalı 11 sene oldu.
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Fakat ne şarkılarını dinlemeyi bıraktık ne de ardında hepimize anı olarak bıraktığı efsane anları izlemeyi! E hazır bayram, size de bir nostalji yaşatalım dedik, Müslüm Gürses'in meslektaşlarının sahnelerinde devleştiği anları sizin için derledik!
İbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses'in 'Kurban Olduğum' düeti.
Müslüm Gürses ve Kaan Tangöze'nin 'Olmadı Yar' düeti.
İbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses'in efsane 'Mutlu Ol Yeter' düeti.
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Müslüm Gürses ve Ceza'nın 'İtirazım Var' düeti.
En sürprizlisini sona sakladık! Müslüm Gürses ve Hande Yener'in bağımlılık yapan 'Kırmızı' düeti.
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