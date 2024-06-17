Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Nostalji Kuşağı: Arabesk Müziğin Efsanesi Müslüm Gürses'in Meslektaşlarının Sahnelerinde Devleştiği Anlar!

Nostalji Kuşağı: Arabesk Müziğin Efsanesi Müslüm Gürses'in Meslektaşlarının Sahnelerinde Devleştiği Anlar!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
17.06.2024 - 17:16

Arabesk müziğin efsanesi Müslüm Gürses'in meslektaşlarının sahnelerinde yaptığı düetlerle devleştiği anları sizler için derledik!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Arabesk müziğin efsanesi, isyanın ve acının göbeğindeki isim, milyonların babası bildiği Müslüm Gürses, aramızdan ayrılalı 11 sene oldu.

Arabesk müziğin efsanesi, isyanın ve acının göbeğindeki isim, milyonların babası bildiği Müslüm Gürses, aramızdan ayrılalı 11 sene oldu.

Fakat ne şarkılarını dinlemeyi bıraktık ne de ardında hepimize anı olarak bıraktığı efsane anları izlemeyi! E hazır bayram, size de bir nostalji yaşatalım dedik, Müslüm Gürses'in meslektaşlarının sahnelerinde devleştiği anları sizin için derledik!

Fakat ne şarkılarını dinlemeyi bıraktık ne de ardında hepimize anı olarak bıraktığı efsane anları izlemeyi! E hazır bayram, size de bir nostalji yaşatalım dedik, Müslüm Gürses'in meslektaşlarının sahnelerinde devleştiği anları sizin için derledik!

İbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses'in 'Kurban Olduğum' düeti.

Müslüm Gürses ve Kaan Tangöze'nin 'Olmadı Yar' düeti.

İbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses'in efsane 'Mutlu Ol Yeter' düeti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Müslüm Gürses ve Ceza'nın 'İtirazım Var' düeti.

En sürprizlisini sona sakladık! Müslüm Gürses ve Hande Yener'in bağımlılık yapan 'Kırmızı' düeti.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın