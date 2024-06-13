Yine Kraliçeliğini Konuşturdu: Ajda Pekkan Konserde Birden Havaya Giren Işın Karaca'nın Mikrofonunu İndirdi!
Yine Kraliçeliğini Konuşturdu: Ajda Pekkan Konserde Birden Havaya Giren Işın Karaca'nın Mikrofonunu İndirdi!
Ajda Pekkan'ın Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda geçtiğimiz gün verdiği tarihe geçecek 'Ajda Pekkan ve Arkadaşları' konserinde Işın Karaca'nın sahneye çıktığı anlarda kahkaha attıran bir olay yaşandı! Havaya girip dominant olmaya çalışan Işın Karaca'yı fark eden Ajda Pekkan, meslektaşının mikrofonunu yavaşça aşağı indirdi!
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12 Haziran'da uzun yıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza atan Ajda Pekkan, 60 yıllık hayalini gerçekleştirdi biliyorsunuz!
Süperstarın "Ajda Pekkan ve Arkadaşları" adını verdiği konserinde Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Sıla, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender gibi birçok ünlü isim sahne aldı.
Konserin her bir detayı ayrı konuşuldu! Hatta Ajda Pekkan, "Eurovision'da bile bu kadar heyecanlanmadığını" dile getirdi.
Fakat o geceden kalan bir an daha vardı ki sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü! Ajda Pekkan ve Işın Karaca'nın beraber şarkı söylediği anlarda süperstarın olaya müdahale ediş şekli ağızları resmen açık bıraktı 😂
Beraber "Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile"ye giriş yapan ikiliden Işın Karaca birden havaya girip şarkıyı domine etmeye yeltenince devreye Ajda Pekkan girdi. Kraliçeliğini konuşturan süperstar, Işın Karaca'nın mikrofonunu yavaşça aşağı indirdi! 😂
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Elbette sonra gülüşüp sarıldılar ve öyle gergin bir an gibi yansımadı bu kameralara... Ama Ajda Pekkan'ın "mekanın sahibi benim" deyişi takdire şayandı! Gelin, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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