Yine Kraliçeliğini Konuşturdu: Ajda Pekkan Konserde Birden Havaya Giren Işın Karaca'nın Mikrofonunu İndirdi!

Ajda Pekkan'ın Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda geçtiğimiz gün verdiği tarihe geçecek 'Ajda Pekkan ve Arkadaşları' konserinde Işın Karaca'nın sahneye çıktığı anlarda kahkaha attıran bir olay yaşandı! Havaya girip dominant olmaya çalışan Işın Karaca'yı fark eden Ajda Pekkan, meslektaşının mikrofonunu yavaşça aşağı indirdi!