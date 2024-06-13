Nuri Alço ve Cihat Tamer, Usta Oyuncu Murat Soydan'ın Cenazesine Katılmayan Meslektaşlarına Ateş Püskürdü!
Nuri Alço ve Cihat Tamer, Usta Oyuncu Murat Soydan'ın Cenazesine Katılmayan Meslektaşlarına Ateş Püskürdü!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/mur...
Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre Nuri Alço ve Cihat Tamer, Murat Soydan'ın cenazesine gelmeyen meslektaşlarına ateş püskürdü.
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1970'li yılların "Jön"lerinden, bizim Murat Soydan ismiyle tanıdığımız fakat asıl adı Rüçhan Tercan olan usta oyuncu, maalesef 11 Haziran'da hayatını kaybetti biliyorsunuz. 83 yaşındaki ustanın vefat haberini kızı Mehveş Soydan vermişti.
Murat Soydan'ın cenazesi, bugün öğle namazından sonra Ataköy 5. Kısım Ömer Durak Cami'nden kaldırıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilen oyuncunun cenazesine Nuri Alço, Cihat Tamer ve Birol Güven gibi ünlü isimler katıldı.
Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre cenazeden sonra muhabirlerle konuşan Nuri Alço'dan ise meslektaşlarına büyük bir sitem geldi. "Murat’ın babasının da burada cenaze namazı kılınmıştı. Kendi isteği de burasıydı" diyen Nuri Alço, hayal kırıklığına uğradığını vurgulayarak "Bütün Yeşilçam’ın burada olması lazımdı" dedi.
Sözlerine, "Belki Ataköy uzak diye gelmemişlerdir ama belli noktalardan arabalar kalkıyordu. Herkesin gelmesi lazımdı. Genç nesil hep böyle hayırsız zaten. Tatildelerdir onlar şimdi." diyerek devam eden Nuri Alço'ya Cihat Tamer de katıldı.
Tamer de "Biz çok hayırsız ve ahlaksız bir millet olduk" açıklamasında bulundu.
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