Ajda Pekkan Konserine Giden Ezgi Mola'dan Bebek Bakımıyla İlgilenmeyen Kocasına Üstü Kapalı Gönderme!

Minik oğlu Can'a düşkünlüğüyle gündemden düşmeyen Ezgi Mola, Ajda Pekkan ve Arkadaşları konserinde görüntülendi! Muhabirlerin, Can'la ilgili sorularına ise eşi Mustafa Aksakallı'ya tatlı bir sitem yollayarak cevap verdi!