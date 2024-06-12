Ajda Pekkan Konserine Giden Ezgi Mola'dan Bebek Bakımıyla İlgilenmeyen Kocasına Üstü Kapalı Gönderme!
Ajda Pekkan Konserine Giden Ezgi Mola'dan Bebek Bakımıyla İlgilenmeyen Kocasına Üstü Kapalı Gönderme!
Minik oğlu Can'a düşkünlüğüyle gündemden düşmeyen Ezgi Mola, Ajda Pekkan ve Arkadaşları konserinde görüntülendi! Muhabirlerin, Can'la ilgili sorularına ise eşi Mustafa Aksakallı'ya tatlı bir sitem yollayarak cevap verdi!
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Hepimizin kalbinde ayrı bir yere sahip olan, samimiyetine ve doğallığına hayran kaldığımız güzel oyuncu Ezgi Mola şimdilerde her şeyden çok minik oğlu Can'a düşkünlüğüyle gündemde biliyorsunuz!
Şöyle bir geriye sararsak, 2019'dan beri Mustafa Aksakallı'yla aşk yaşayan Ezgi Mola, yaklaşık bir sene önce ilişkisini evlilikle taçlandırmıştı.
Düğünün hemen akabininde hamile olduğunu açıklayan ve hepimizi heyecanlandıran Ezgi Mola, hamilelik sürecini, çektiği zorlukları ve yaşadığı komik anları takipçileriyle paylaşmış, oğlu Can'ı da 23 Kasım'da kucağına almıştı! 🧿
O günden bu yana oğlu Can'ı hep koynunda gördüğümüz Ezgi Mola, anneliğe büyük düştü! Oğlunun her anının tadını çıkarmak istediğini söyleyen güzel oyuncu, yardımcı istemediğini ve uzunca bir süre de ekranlara dönmeyeceğini söylemişti.
Geçtiğimiz saatlerde, hemen hemen tüm ünlülerin akın ettiği Ajda Pekkan ve Arkadaşları konserine giden Ezgi Mola'ya annelik ve eşinin Can'ın bakımına yardım edip etmediği soruldu.
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Anneliğe çok alıştığını ve çok da sevdiğini belirten Ezgi Mola, "Beyefendi destek oluyor mu?" sorusuna net bir şekilde "Hayır" cevabını verdi!😂
"Hayat müşterektir ama biraz yoğunluğu var, gece hayatında olduğundan dolayı. Biz de kendi gece hayatımızı odada yaşıyoruz" diyerek sözlerine devam eden Ezgi Mola, kahkahalar attı ama bir mesaj yolladığı da barizdi tabii! Annelere yardım edin babalar! ❤️
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