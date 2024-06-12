Kızına Ait İkinci Bir Telefon Bulduğunu Duyuran Deniz Akkaya, İfşalarına Bir Yenisini Daha Ekledi!
Kızına Ait İkinci Bir Telefon Bulduğunu Duyuran Deniz Akkaya, İfşalarına Bir Yenisini Daha Ekledi!
27 Mayıs gecesi kızıyla yaşadığı sorunu sosyal medya hesabından duyuran ve tüm ülkenin gündemine oturan Deniz Akkaya, olay tam durulmuş ve kendi içinde hallolacak kıvama gelmişken ifşalarına bir yenisini daha ekledi... Kızına ait ikinci bir telefon bulduğunu açıklayan Akkaya'nın açıklaması yine ve yeniden sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
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Bilmeyen görmeyen muhakkak kalmamıştır ama uzun bir süredir ortalarda olmayan Deniz Akkaya'nın 27 Mayıs gecesi Twitter (X) hesabından kızıyla ilgili yaptığı paylaşımlar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü hatırlarsanız.
Gece sularında 16 yaşındaki kızının ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirmesi üzerine yurtdışı planları yaptığını ve daha fazlasını bulduğunu, bu yüzden de telefonuna el koyduğunu söyleyen Deniz Akkaya, kızının tepki olarak bacağına yapışıp kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ve 1.5 saat de balkona kilitlediğini duyurmuştu.
Polislerin ve hatta sosyal hizmetlerin dahil olduğu olay her geçen dakika daha da büyüdü, Akkaya'nın kızı devlet tarafından koruma altına alındı. Deniz Akkaya'nın yaşanan gelişmeler doğrultusunda yaptığı "burnu sürtsün diye ben kendi rızamla teslim ettim" açıklaması ise epey tepki çekmişti.
Eski eşi Efe Önbilgin'in velayetin değiştirilmesi ve uyuşturucu kullanımının tespiti için dava açmasının ardından basın yasağı getirilen konu biraz durulmuş ve kendi içinde hallolacakmış gibi gözüküyordu ki o günden beri birden çok kişiyi hedef alıp ateş püskürmekten çekinmeyen Deniz Akkaya'dan geçtiğimiz saatlerde kızıyla ilgili bir duyuru daha geldi...
Kızının odasını hayatında ilk kez kontrol ettiğini belirten Deniz Akkaya, Twitter (X) hesabından bu sefer de kızına ait ikinci bir telefon bulduğunu cümle aleme duyurdu.
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Akkaya, "Anneliğe dair bildiğim her şey darmadağın … bütün güvenimi yerle bir… Yepyeni bir iPhone… Yine kilitli ama kendi ismi yazıyor. Allah’ım sen aklıma mukayyet ol" dedi. 👇
Ünlü mankenin kızını ifşaladığı açıklamalara bir yenisini eklemesiyle beraber olay yine ve yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu tabii. Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım!
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