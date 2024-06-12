Kızına Ait İkinci Bir Telefon Bulduğunu Duyuran Deniz Akkaya, İfşalarına Bir Yenisini Daha Ekledi!

27 Mayıs gecesi kızıyla yaşadığı sorunu sosyal medya hesabından duyuran ve tüm ülkenin gündemine oturan Deniz Akkaya, olay tam durulmuş ve kendi içinde hallolacak kıvama gelmişken ifşalarına bir yenisini daha ekledi... Kızına ait ikinci bir telefon bulduğunu açıklayan Akkaya'nın açıklaması yine ve yeniden sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.