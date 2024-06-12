Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Mika Raun, Nazardan Korkup Sır Gibi Sakladığı "Kocasını" Nihayet Paylaştı!
Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Mika Raun, Nazardan Korkup Sır Gibi Sakladığı "Kocasını" Nihayet Paylaştı!
Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni Mika Raun, aylardır sır gibi sakladığı 'kocası' Batu'nun yüzünü nihayet paylaşmaya karar verdi! Kimilerinden tam not alan çift, kimilerini de hayal kırıklığına uğrattı!
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Sosyal medyayı aktif kullanıp da Mika Can Raun'a denk gelmemiş olanınız yoktur herhalde! TikTok'ta yayınladığı videolarla kısa bir sürede fenomen olmayı başaran Mika Raun, zaman içerisinde bambaşka birine dönüştüğünden tüm gözleri üzerine çekmiş, sosyal medyanın en merak edilen isimlerinden biri haline gelmişti.
Cinsiyet geçiş sürecine girdikten sonra yaptırdığı estetikler, değişen yüzü ve sesi bir yana dursun, sürekli bir gizem yarattığı aşk hayatıyla da gündem olan Mika, geçtiğimiz aylarda kısa bir süreliğine ortadan kaybolup cinsiyet geçiş sürecini tamamlamıştı hatırlarsanız.
Sevgililerine "kocam" diye hitap etmeye bayılan sosyal medya fenomeni şimdilerde yüzünü sır gibi sakladığı Batu'suyla birçok ilginç video paylaştı, enteresan açıklamalarda da bulundu. Sevgilisini kendine nasıl bağladığını anlattığı uygulamalı tükürük ritüeli, "biz üst üste gömüleceğiz" ve "elimden gelse kocamın g*tünün deliğinden içeri girerim" açıklamaları, her ikisinin de isimlerini vücuduna kazıması gibi olaylar ilginç detaylardan sadece birkaçını kapsıyordu!
Daha önce "kocam" dediği diğer sevgilisini paylaştığında sonu hüsranla bittiğinden, sütten ağzı bir kere yanan Mika, Batu'yu nazardan korktuğu için devlet sırrı gibi saklamaya devam etti. Fakat bugün ne olduysa kararını değiştirdi!
Ex aşkını "soru cevap" videosuyla takipçilerine tanıtan Mika Raun, aylardır merak edilen sevgilisi Batu'nun yüzünü de bir soru cevap videosuyla paylaştı.
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Hatta hızını alamadı, videonun hemen arkasından "kocasıyla" birden çok pozunu sosyal medyaya saldı kendisi!
Bir de paylaşımına "Allah’ım seni başımda eksik etmesin 🙏🏻🧿 Seni Çok seviyorum Kocamm ✨🦋🤍" notunu düşünce ortalık ayağa kalktı tabii!
Elbette çifti çok beğenenler ve nazar duası okuyanlar oldu, malum 1 milyondan fazla sıkı takipçisi var kendisinin. Fakat kimileri de hayal kırıklığına uğradı, yorumlarda belirtmeden de edemedi! Gelin, ne demişler beraber bakalım! 👇
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