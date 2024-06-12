Ödül Törenindeki Yersiz Şakasına Tepkisiz Kalamadılar: ÇGHB Ekibi, Ceyda Düvenci'yi Fena Bozdu!
Ödül Törenindeki Yersiz Şakasına Tepkisiz Kalamadılar: ÇGHB Ekibi, Ceyda Düvenci'yi Fena Bozdu!
Moonlife dergisinin Kıbrıs'ta düzenlenen ödül töreninde sunuculuk görevini üstlenen Ceyda Düvenci, ödül alan ÇGHB ekibine yersiz bir 'şaka' yaptı. Durumdan rahatsız olan ÇGHB ekibinin tepkisi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!
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Son dönemlerde Bambaşka Sohbetler isimli programında yaptığı gaflar ve enteresan açıklamalarıyla gündem olan Ceyda Düvenci, bu sefer de ödül töreninde yaptığı yersiz "şakayla" gündeme oturdu.
Moonlife dergisinin Kıbrıs'ta düzenlenen ödül töreninde sunuculuk görevini üstlenen Ceyda Düvenci, sahneye ödülünü almak için çıkan ÇGHB ekibine, "Ben sadece şunu söyleyeceğim, en az konuşana ödülü vereceğiz" deyince kısa fakat derin bir sessizlik oluştu.
Oldukça kalabalık oldukları için net bir ima yapıldığını düşünen ve epey de bozulan ekipten ödül konuşmasını yapmak üzere mikrofonu elinde tutan Atakan Çelik, "O zaman iyi akşamlar diliyorum, sağ olun" diyerek tepki gösterdi.
Üstelik bu kadarla da kalmadı. Atakan Çelik'in mikrofonu uzattığı arkadaşlarının tümü tek bir cümle kurmadan mikrofonu elden ele vererek Ceyda Düvenci'ye iade etti!
Şaşıran Ceyda Düvenci, "Aaa bu kadar efektif olacağını bilmiyordum! Hayır olmaz olmaz, şaka yaptım olur mu öyle şey!" diyerek durumu kurtarmaya çalışsa da ÇGHB ekibi tepkisinden dönmedi.
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Buyrun, önce o anları beraber izleyelim!
Sonra da kimler ne demiş beraber bakalım...👇
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