Ödül Törenindeki Yersiz Şakasına Tepkisiz Kalamadılar: ÇGHB Ekibi, Ceyda Düvenci'yi Fena Bozdu!

Moonlife dergisinin Kıbrıs'ta düzenlenen ödül töreninde sunuculuk görevini üstlenen Ceyda Düvenci, ödül alan ÇGHB ekibine yersiz bir 'şaka' yaptı. Durumdan rahatsız olan ÇGHB ekibinin tepkisi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!