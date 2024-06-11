Kadın Neşesi Diye Bir Şey Var: Zeynep Bastık ve Arkadaşlarının Sokak Dansı Manifesti Büyük Tuttu!
Kadın Neşesi Diye Bir Şey Var: Zeynep Bastık ve Arkadaşlarının Sokak Dansı Manifesti Büyük Tuttu!
Sosyal medya hesabından dünya tatlısı bir video paylaşan Zeynep Bastık, tüm kadınlara 'biz iyi ki varız!' dedirtti.
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Hayatımıza mütevazı koltuğunda akustik cover'larıyla giren Zeynep Bastık, zaman içerisinde hem imajında hem de tarzında büyük değişikliklere gitti biliyorsunuz!
Konser şovları, kombinleri, dillere pelesenk şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla daima gündem olan Zeynep Bastık, sık sık tüm gözleri üzerine çekmeyi başarıyor!
Bu sefer de geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından paylaştığı dünya tatlısı videoyla gündeme oturdu kendisi. Sokakta kız arkadaşlarıyla çılgınlar gibi dans eden Zeynep Bastık'a sokaktan geçen başka kadınlar da aniden dahil olunca ortaya muhteşem görüntüler çıktı!
Bastık o anları, "I wanna dance with somebody! söylerken dünyanın en hızlı manifest gerçekleşmesi yaşandı ve sonuç: GirlPowerEverywhere🪐👯♀️💫" notuyla paylaştı, tüm kadınlara da "iyi ki varız" dedirtti!
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