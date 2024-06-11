Aralarında 38 Yaş Var: Kaya Çilingiroğlu'nun Mehmet Ali Erbil'in Eski Sevgilisiyle Aşk Yaşadığı İddia Edildi!
Aralarında 38 Yaş Var: Kaya Çilingiroğlu'nun Mehmet Ali Erbil'in Eski Sevgilisiyle Aşk Yaşadığı İddia Edildi!
Onur Akay'ın haberiyle Kaya Çilingiroğlu'nun daha önce adı Mehmet Ali Erbil'le anılan 22 yaşındaki Nevide Çiçek'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi!
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1997'de Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan Hülya Avşar'la evlenen 8 yıl sonra da boşanan Kaya Çilingiroğlu, magazinin radarına sık sık düşen isimlerden biliyorsunuz.
Hülya Avşar'la evliliğinden Zehra adında bir kızı olan Çilingiroğlu, 2009'da Feraye Tanyolaç'la evlenmiş, 5 sene süren ikinci evliliğinden de Kaya adında bir oğlu olmuştu.
Eski eşi Hülya Avşar'la hala çok yakın dost olan Çilingiroğlu, 2014'ten sonra gönül kapılarını aşka kapamış gibi duruyordu. Fakat uzun süredir yalnızca aile buluşmaları ve paylaşımlarıyla gündeme gelen Çilingiroğlu hakkında geçtiğimiz saatlerde bomba gibi bir iddia ortaya atıldı!
Kaya Bey'in, Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi 22 yaşındaki oyuncu Nevide Çiçek ile yeni bir aşka yelken açtığı dedikoduları dolaşmaya başladı.
Onur Akay'ın haberine göre Erkan Özbey tarafından İstanbul Hisar Balıkçısı'nda baş başa yemek yerken görüntülenen Kaya Çilingiroğlu ve Nevide Çiçek, aşklarını kadeh tokuşturarak kutladı.
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Nevide Çiçek'in Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra'dan 4 yaş küçük olduğu gerçeği ve Kaya Bey'le de aralarında da 38 yaş olması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti!
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