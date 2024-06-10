O Nasıl Güzel Bakış Öyle: Kocası Burak Yamantürk'ü Paylaşmaya Doyamayan Özge Özpirinçci, Yine Aşka Geldi!
O Nasıl Güzel Bakış Öyle: Kocası Burak Yamantürk'ü Paylaşmaya Doyamayan Özge Özpirinçci, Yine Aşka Geldi!
Eşi Burak Yamantürk'e deli divane aşık olan Özge Özpirinçci, yine sevdiceğine düştü! Buram buram aşk ve samimiyet kokan pozlar gönülleri şenlendirdi!
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Aşk Yeniden, Kadın, İlk ve Son gibi efsane dizilerde rol alan ve her seferinde de yıldızını daha çok parlatan güzel oyuncu Özge Özpirinçci'yi tanımayanınız hatta artıyoruz sevmeyeniniz yoktur!
Kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk'le 2021 yılından beri evli olan Özpirinçci, yaşadığı tutkulu aşkla da öne çıkanlardan.
Belki denk gelmişsinizdir Özpirinçci, Burak Yamantürk'le evlilik kararını alma sebebi bir bebek bekliyor olmalarıydı. Çift, bu imza işini devreye düğünden birkaç ay sonra giren minik kızları Mercan için aldığını açıkça belirtmişti.
Eylül ayında evlenen Özpirinçci ve Yamantürk, aynı yıl Aralık ayında da kızları Mercan'ı kucağına almıştı ve o günden bu yana çekirdek aile pozlarıyla hepimizi kalbimizden vurmuştu!
Çekirdek aile pozlarının yanı sıra Burak Yamantürk'ü paylaşmalara doyamayan Özge Özpirinçci sessiz sessiz "kocam da kocam" diyenler arasına girdi, bu ikili de en favori ünlü çiftlerden biri haline geldi.
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Sık sık eşi Burak Yamantürk'ün hem tek başına hem de kendisiyle beraber buram buram aşk kokan pozlarını paylaşan Özge Özpirinçci, geçtiğimiz dakikalarda yeniden düştü sevdiceğine!
Yine birbirlerinin gözünün içine derinden derinden bakan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, etraflarına aşk saçtı, gözümüzü de gönlümüzü de şenlendirdi!
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