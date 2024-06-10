Yalı Çapkını Partisinde Kendinden Geçen Afra Saraçoğlu ve Ayak Uydurmaya Çalışan Mert Ramazan Demir Güldürdü!
Yalı Çapkını Partisinde Kendinden Geçen Afra Saraçoğlu ve Ayak Uydurmaya Çalışan Mert Ramazan Demir Güldürdü!
İkinci sezonu tamamlayan Yalı Çapkını ekibi final kutlaması yaptı! O anlardan sızan videoda Afra Saraçoğlu'nun kendini kaybederek dans etmesi ve Mert Ramazan Demir'in de kendisine ayak uydurmaya çalışması kahkaha attırdı!
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Star TV'nin 2 sezondur devam eden dizisi Yalı Çapkını 7 Haziran'da sezon finaliyle ekranlara geldi.
İlk sezonuna kıyasla dram ve şiddet öğelerinin arttığı dizide Orhan'ın ölmesiyle Ferit karanlık tarafa geçerken, Seyran hastalığını herkesten saklamaya devam ediyordu.
Derken olanlar oldu, Orhan'ın ölmediğini öğrendik fakat hastalığını herkesten gizleyen Seyran'ın aniden bayılması Yalı Çapkını fanlarının keyfini yarıda bıraktı.
Bu sezon da izleyiciye gözyaşları içinde veda eden ve Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir'in oyunculuğu büyük övgü toplamıştı.
Oyuncu ekibi, birkaç ay sonra yeniden buluşmak üzere sezonu kapatırken geçtiğimiz saatlerde bir de final kutlaması yaptı!
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Gerçek hayatta da birbirlerine deli divane aşık olan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çılgınlar gibi eğlendi. Afra'nın kendini kaybettiği Mert Ramazan'ın da ayak uydurmaya çalıştığı anlar ise büyük güldürdü!
İşte o anlar:
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