Yerlere Göklere Sığdıramadı: Yeni Komedyenlerden Kimi Beğendiği Sorulan Tolga Çevik'ten Giray Altınok'a Jest!
Yerlere Göklere Sığdıramadı: Yeni Komedyenlerden Kimi Beğendiği Sorulan Tolga Çevik'ten Giray Altınok'a Jest!
İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Tolga Çevik'e yeni komedyenlerden kimi beğendiği soruldu. Tolga Çevik, Giray Altınok'u öve öve bitiremedi! O anları gören Giray Altınok, ustasının iltifatlarına kayıtsız kalamadı!
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Önce Arkadaşım Hoşgeldin ardından Komedi Dükkanı ve son olarak TOLGSHOW'la fırtınalar estiren, yıllar içerisinde sempatik tarzı ve tavırlarıyla gönüllerimizde taht kurmuş Tolga Çevik, ülkenin en kıymetli komedyenlerinden biri biliyorsunuz.
Özel hayatı ve zaman zaman ortaya attığı özlü sözleri ve itiraflarıyla dikkat çeken Çevik, geçtiğimiz gün İbrahim Selim ile Bu Gece'nin konuğu oldu!
Ve elbette yine ilgi çekici itirafları ve açıklamaları oldu kendisinin. En takdir toplayan anlardan biri ise meslektaşı Giray Altınok'u yere göğe sığdıramadığı anlar oldu!
İbrahim Selim'in "Yeni komedyenleri takip edebiliyor musun? Var mı gözüne çarpanlar?" sorusu üzerine "Giray'ı çok seviyorum, çok efsane çocuk. Çok beyefendi bir insan, çok yaratıcı, çok da komik. Bayılıyorum ona" cevabını veren Tolga Çevik, gümbür gümbür gelen meslektaşına koca da bir jest yapmış oldu.
Jesti ve övgüleri de karşılıksız kalmadı üstelik. Ustası Tolga Çevik'in kedisi hakkındaki iltifatlarına denk gelen Giray Altınok, "Gurur somut haliyle böyle bir şey arkadaşlar. Ağzınız açık izlediğiniz insanların sizin için böyle bir cümle kurması" diyerek koltuklarının kabardığının altını çizdi ve Çevik'e teşekkür etti.
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İşte o anlar:
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