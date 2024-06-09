Yerlere Göklere Sığdıramadı: Yeni Komedyenlerden Kimi Beğendiği Sorulan Tolga Çevik'ten Giray Altınok'a Jest!

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Tolga Çevik'e yeni komedyenlerden kimi beğendiği soruldu. Tolga Çevik, Giray Altınok'u öve öve bitiremedi! O anları gören Giray Altınok, ustasının iltifatlarına kayıtsız kalamadı!