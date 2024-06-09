Kocam Köylüler Kervanına O da Katıldı: Gamze Özçelik, Evlenir Evlenmez Soyadını Değiştirdi!
Kocam Köylüler Kervanına O da Katıldı: Gamze Özçelik, Evlenir Evlenmez Soyadını Değiştirdi!
Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik'le evlenen Gamze Özçelik, düğünden sonra hızlı davrandı! Birçok ünlü isim gibi hemen sosyal medya hesabında değişikliğe gitti!
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Yıllar önce Arka Sokaklar dizisindeki Zeynep karakteriyle hafızalarımıza kazınan Gamze Özçelik, uzun zamandır herhangi bir dizi veya film projesinde yer almasa da magazinin en çok konuşulan isimlerinden biri.
2018 yılında hem kapanma hem de oyunculuk defterini kapatma kararı alan Gamze Özçelik, hemen akabinde Umuda Koşanlar adında bir dernek kurarak binlerce çocuğa ve insana yardım götürmeye başladı. E haliyle büyük takdir topladı ve kocaman da bir hayran kitlesine ulaştı.
Özel hayatına gelirsek, 2008 yılında Arka Sokaklar'daki rol arkadaşı Uğur Pektaş'la evlenip 2011 yılında boşanan ünlü isim, uzun yıllardır gönül kapılarını aşka kapamıştı. Fakat geçtiğimiz gün, aniden evlilik haberi aldık kendisinden! Özçelik, boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlendiğini duyurdu.
Evlilikten hemen bir gün sonra da sosyal medya hesabında değişikliğe gitti!
Birçok ünlü isim gibi Instagram hesabına eşinin de soyadını ekleyen Gamze Özçelik, kocam köylüler kervanına da katılmış oldu! Bu elbette çok doğal, çok da tatlı bir aksiyon isteyenler için fakat aynı zamanda yüksek doz aşkın da göstergesi! Mutluluklar diliyoruz!
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