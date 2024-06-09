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Oğlu Nişanlandı: Gelinine 2 Kg Altın Takan Murat Övüç "Görgüsüzlüğün Bu Kadarı" Dedirtti!

Oğlu Nişanlandı: Gelinine 2 Kg Altın Takan Murat Övüç "Görgüsüzlüğün Bu Kadarı" Dedirtti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
09.06.2024 - 19:25

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu nişanlandı. Oğlunun nişanına gelinine takdim etmek üzere 2 kg altınla giden Övüç, dillere fena düştü...

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Sosyal medyada sık sık vakit geçiren ve fenomenlere ilgi duyan biriyseniz Murat Övüç'e denk gelmemiş olma ihtimaliniz yok desek yeridir!

Sosyal medyada sık sık vakit geçiren ve fenomenlere ilgi duyan biriyseniz Murat Övüç'e denk gelmemiş olma ihtimaliniz yok desek yeridir!

İlişkiler hakkında yaptığı ilginç yorumlarla dolu videolarıyla ünlenen Murat Övüç, konuşma tarzı, abartılı makyajları ve kombinleriyle sık sık konuşulan fenomenlerden biri haline geldi. Yoğun bir tempoyla düzenlediği kadın matineleri de cabası! Hatrı sayılır bir kitlesi var kendisinin.

İlişkiler hakkında yaptığı ilginç yorumlarla dolu videolarıyla ünlenen Murat Övüç, konuşma tarzı, abartılı makyajları ve kombinleriyle sık sık konuşulan fenomenlerden biri haline geldi. Yoğun bir tempoyla düzenlediği kadın matineleri de cabası! Hatrı sayılır bir kitlesi var kendisinin.

Takip edenler bilir, lüks hayatının detaylarını ve abartı zevklerini sosyal medyada paylaşmaktan çekinmeyen Murat Övüç'ün bir de oğlu var: Burakcan Övüç!

Takip edenler bilir, lüks hayatının detaylarını ve abartı zevklerini sosyal medyada paylaşmaktan çekinmeyen Murat Övüç'ün bir de oğlu var: Burakcan Övüç!

Şimdi "ne alaka?" dediğinizi duyar gibiyiz fakat şöyle ki Burakcan Övüç, geçtiğimiz saatlerde nişanlandı. Bu nişanın sosyal medyanın gündemine oturmasının sebebi ise kayınpeder rolüyle ortama heybetli bir giriş yapan daha önce de "Parayı çok seviyorum, dostum olmasın, param olsun" açıklamasında bulunan Murat Övüç'ün gelinine tamı tamına 2 kg (evet, yanlış duymadınız) altın takması oldu!

Şimdi "ne alaka?" dediğinizi duyar gibiyiz fakat şöyle ki Burakcan Övüç, geçtiğimiz saatlerde nişanlandı. Bu nişanın sosyal medyanın gündemine oturmasının sebebi ise kayınpeder rolüyle ortama heybetli bir giriş yapan daha önce de "Parayı çok seviyorum, dostum olmasın, param olsun" açıklamasında bulunan Murat Övüç'ün gelinine tamı tamına 2 kg (evet, yanlış duymadınız) altın takması oldu!

Buyurun, önce o anları izleyelim...

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Sonra da kim ne demiş beraber bakalım!

Sonra da kim ne demiş beraber bakalım!
twitter.com
twitter.com
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