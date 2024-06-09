Ezgi Mola Düğününe Davet Etmemişti: Cihan Ayger'le Evlenen Merve Dizdar, Arkadaşına Yine Kıyamadı!
Ezgi Mola Düğününe Davet Etmemişti: Cihan Ayger'le Evlenen Merve Dizdar, Arkadaşına Yine Kıyamadı!
Geçtiğimiz sene evlenen Ezgi Mola, düğününe yakın dostu Merve Dizdar'ı davet etmemişti. Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı, bügün evlenen Merve Dizdar ve Cihan Ayger'in nikah töreninin çıkışında görüntülendi.
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Masumlar Apartmanı ve Erşan Kuneri dizilerinde beraber rol alan ikisi de birbirinden yetenekli Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ı tanımayan, ikilinin buram buram samimiyet kokan tatlı dostluğunu bilmeyen yoktur!
Belki denk gelmişsinizdir, setlerde saatleri beraber deviren, tatillere çıkan ve sık sık birlikte görüntülenen iki yakın dostun bir dönem aralarına kara kedi girdiği dedikoduları çıkmıştı.
Sebebiyse Ezgi Mola'nın "yalnızca yakın çevresiyle" yaptığı düğündü! Davetliler arasında Merve Dizdar'ı göremeyince herkes bir afallamıştı. Bir de üstüne Merve Dizdar'dan "Kapalı bir düğündü, biz davetli değildik" açıklaması gelince kafalarda iyice soru işaretleri dolanmaya başlamıştı.
Fakat hem Ezgi Mola hem de Merve Dizdar beraber paylaşım yapmaya devam etti, birbirlerinin fotoğraflarına yorumlar bıraktılar ve aralarında bir sorun olmadığını da kanıtladılar zaman içinde. Yine de "davetli değildik" sitemi hepimize bir manidar gelmişti tabii.
Geçtiğimiz saatlerde sıra Merve Dizdar'a geldi. 10 aydır beraber olduğu sevgilisi Cihan Ayger'le evlenen Merve Dizdar, Ezgi Mola'nınkine kıyasla çok daha "kapalı" ve sade bir düğün yaparak nikah dairesinde evlendi.
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Büyüklük, Ezgi Mola'nın aksine yakın dostunu düğününe davet eden Merve Dizdar'da kaldı!
@muhabironline tarafından nikah çıkışında eşi Mustafa Aksakallı'yla beraber görüntülenen Ezgi Mola, arkadaşlarına mutluluklar diledi, annelik hakkında konuştu. Kendisinin Merve Dizdar'ı düğününe davet etmediği gerçeğinin bahsi ise hiç açılmadı!
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