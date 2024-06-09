Yerin Dibine Soktu: Her Konuda Bir Yorumu Olan Magazinci Bircan Bali, Bu Sefer de Meryem Uzerli'ye Taktı!
Yerin Dibine Soktu: Her Konuda Bir Yorumu Olan Magazinci Bircan Bali, Bu Sefer de Meryem Uzerli'ye Taktı!
YouTube'da yayınlanan Emre Kartal ile Çay Kaşığı programına konuk olan Bircan Bali, Hasan Can Kaya'dan sonra bu sefer de Meryem Uzerli'yi hedef aldı. Uzerli'nin oyunculuğunu yerden yere vuran Bali yine gündem oldu.
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Uzun yıllardır magazin sunuculuğu yapan Bircan Bali, radikal açıklamaları ve iddialarıyla sık sık gündem olan isimlerden biliyorsunuz.
En son olayı da Söylemezsem Olmaz'a yeniden döndüğünde kopmuştu hatırlarsanız. Daha önce Seren Serengil ve Arto'yla programı sunan Bali, Yağmur Çevik masadan ayrılmaya karar verince yeniden Söylemezsem Olmaz'a dönmüştü.
Olay bu kadarla da kalmamıştı üstelik. Yağmur Çevik'e "yeni yetme" diyerek laf atan Bircan Bali, yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.
Fakat elbette programdan ayrılması Bali'nin hayatında bir şey değiştirmedi. Kaos çıkarmadan duramayan sunucu birkaç saat önce, geçtiğimiz günlerde katıldığı Emre Kartal ile Çay Kaşığı isimli YouTube programında yaptığı Hasan Can Kaya açıklamasıyla gündeme oturmuştu.
Ve yine aynı programdan bir kesitle sosyal medyada tepki çekti kendisi... Emre Kartal'ın "gereğinden fazla büyütüldüğünü düşündüğün bir oyuncu var mı?" sorusuna inanılmaz yükselerek "Meryem Uzerli" cevabını verdi ve deyim yerindeyse Hürrem sultanımızı yerin dibine soktu.
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"Hiç yani sıfır yetenek, o kadar kötü bir oyuncu ki. Hürrem dışında bir tane başarısı yok. Düşün bana hak vereceksin, hep böyle olmuştur. Bir iki dakika düşünürler sonra benim dediğim olur" dedi.
İşte o anlar... Söz sizde, "bir iki dakika düşündüğünüzde" Bircan Bali'ye hak verdiniz mi sahiden? Hadi yorumlarda buluşalım!
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