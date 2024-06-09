Bircan Bali'den Hasan Can Kaya Açıklaması: "Hasan Can Çok Yeteneksiz Bir Adam Aslında"

TV sunucusu Bircan Bali, ünlü komedyen Hasan Can Kaya Hakkında konuştu. Herkesi kahkahalara boğan Hasan Can Kaya'nın aslında komik olmadığını söyleyen Bircan Bali, yaptığı konuşmayla gündem oldu.
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Yetenekli komedyen Hasan Can Kaya'nın seyirciyle birebir etkileşimde olduğu ve doğaçlama gerçekleşen "Konuşanlar" adlı program, geniş kitlelere ulaşmaya tam gaz devam ediyor.
Sunucu Bircan Bali ise Hasan Can'ın yaptığı mizahı komik bulanlarla aynı fikirde olmadığını söyledi. Katıldığı programda, Hasan Can'ın aslında sadece çirkin sempatisi olduğunu söyleyerek ünlü komedyeni, Cem Yılmaz'la kıyasladı.
Konuşmanın tamamı👇
Konuşmasının ardından Bircan Bali'ye tepkiler gecikmedi👇
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