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Ters Köşe Yaptılar: 19 Yaşındaki Oyuncu Berat Efe Parlar ve Sevgilisi Müjdeli Haberi Böyle Verdi

Ters Köşe Yaptılar: 19 Yaşındaki Oyuncu Berat Efe Parlar ve Sevgilisi Müjdeli Haberi Böyle Verdi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 10:27

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Başarılı oyuncu Berat Efe Parlar'ın sevgilisi, ilişkileri hakkında açıklama yaptığı bir video paylaştı. Videoda artık sevgili kalmamaya karar verdiklerini açıklayan @bestofsevval, takipçilerine ters köşe yaptı.

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Berat Efe Parlar ve sevgilisinin ilişkisi bir süredir biliniyor. İkili, aşk dolu görüntülerini sosyal medyada sık sık paylaşıyor.

Berat Efe Parlar ve sevgilisinin ilişkisi bir süredir biliniyor. İkili, aşk dolu görüntülerini sosyal medyada sık sık paylaşıyor.

2004 doğumlu Berat Efe Parlar, sevgilisine evlenme teklifi etti. Bu mutlu anlarını takipçileriyle paylaşan çift, samimi görüntüleriyle beğeni topladı.

2004 doğumlu Berat Efe Parlar, sevgilisine evlenme teklifi etti. Bu mutlu anlarını takipçileriyle paylaşan çift, samimi görüntüleriyle beğeni topladı.

Videonun tamamı için;

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