Arkadaş Gibi Arkadaş Sefo: Berfu Yenenler'in 'Rapci Eski Sevgili' Anısını Dinlemek İstemedi
Arkadaş Gibi Arkadaş Sefo: Berfu Yenenler'in 'Rapci Eski Sevgili' Anısını Dinlemek İstemedi
Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'nin bu haftaki konuğu Sefo oldu. Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, eski sevgilisi ile ilgili bir anı anlatırken konuğu Sefo onu dinlemek istemedi.
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Berfu Yenenler, çok eskiden bir Rapci sevgilisi olduğunu ve ona Diss attığını açıkladı.
Ünlü sanatçı Sefo, bu anılara kulaklarını tıkayarak cevap verdi. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
Videonun tamamı;
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