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Arkadaş Gibi Arkadaş Sefo: Berfu Yenenler'in 'Rapci Eski Sevgili' Anısını Dinlemek İstemedi

Arkadaş Gibi Arkadaş Sefo: Berfu Yenenler'in 'Rapci Eski Sevgili' Anısını Dinlemek İstemedi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 20:56 Son Güncelleme: 01.06.2024 - 21:16

Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'nin bu haftaki konuğu Sefo oldu. Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, eski sevgilisi ile ilgili bir anı anlatırken konuğu Sefo onu dinlemek istemedi.

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Berfu Yenenler, çok eskiden bir Rapci sevgilisi olduğunu ve ona Diss attığını açıkladı.

Berfu Yenenler, çok eskiden bir Rapci sevgilisi olduğunu ve ona Diss attığını açıkladı.

Ünlü sanatçı Sefo, bu anılara kulaklarını tıkayarak cevap verdi. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

Ünlü sanatçı Sefo, bu anılara kulaklarını tıkayarak cevap verdi. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

Videonun tamamı;

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