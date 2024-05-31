Milli Futbolcularımız Ahmetcan Kaplan ve Bertuğ Yıldırım 'Ben Kimim?' Oynadı:"Süper Lig İzlemeyi Bırakmış Abi"

Türkiye Milli Futbol Takımı oyuncularımızdan Ahmetcan Kaplan ve Bertuğ Yıldırım 'Ben kimim?' oyununu oynadılar. TikTok'ta @millitakimlar hesabından yayınlanan bu video çok beğenildi.
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Trabzonspor'un altyapısında yetiştirdiği Ahmetcan Kaplan, 2022 yılında Hollanda devi Ajax'a transfer olmuştu.
Başarılı futbolcumuz, milli takım kampında Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'te top koşturan arkadaşı Bertuğ Yıldırım'la "Ben Kimim" oyunu oynadı.
İkilinin oynadıkları oyundan renki kareler ortaya çıktı ve sosyal medyada paylaşılan bu video beğeni yağmuruna tutuldu.
Videonun tamamı için;
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