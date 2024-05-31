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Milli Futbolcularımız Ahmetcan Kaplan ve Bertuğ Yıldırım 'Ben Kimim?' Oynadı:"Süper Lig İzlemeyi Bırakmış Abi"

Milli Futbolcularımız Ahmetcan Kaplan ve Bertuğ Yıldırım 'Ben Kimim?' Oynadı:"Süper Lig İzlemeyi Bırakmış Abi"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 12:02 Son Güncelleme: 31.05.2024 - 12:15

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Türkiye Milli Futbol Takımı oyuncularımızdan Ahmetcan Kaplan ve Bertuğ Yıldırım 'Ben kimim?' oyununu oynadılar. TikTok'ta @millitakimlar hesabından yayınlanan bu video çok beğenildi.

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Trabzonspor'un altyapısında yetiştirdiği Ahmetcan Kaplan, 2022 yılında Hollanda devi Ajax'a transfer olmuştu.

Trabzonspor'un altyapısında yetiştirdiği Ahmetcan Kaplan, 2022 yılında Hollanda devi Ajax'a transfer olmuştu.

Başarılı futbolcumuz, milli takım kampında Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'te top koşturan arkadaşı Bertuğ Yıldırım'la "Ben Kimim" oyunu oynadı.

Başarılı futbolcumuz, milli takım kampında Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'te top koşturan arkadaşı Bertuğ Yıldırım'la "Ben Kimim" oyunu oynadı.

İkilinin oynadıkları oyundan renki kareler ortaya çıktı ve sosyal medyada paylaşılan bu video beğeni yağmuruna tutuldu.

İkilinin oynadıkları oyundan renki kareler ortaya çıktı ve sosyal medyada paylaşılan bu video beğeni yağmuruna tutuldu.

Videonun tamamı için;

Bu içeriklere de bakabilirsiniz;

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