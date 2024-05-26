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Galatasaray Taraftarı Biri Büyük Şampiyonluk İçin Konya Sahasına Fetih Suresi Dinletti!

Galatasaray Taraftarı Biri Büyük Şampiyonluk İçin Konya Sahasına Fetih Suresi Dinletti!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 16:09

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Büyük şampiyonluk için yarış tam gaz devam ediyor. Bugün aynı anda oynanan Fenerbahçe-İstanbulspor ve Galatasaray-Konyaspor maç sonuçlarına göre Süperlig şampiyonu belirlenecek.

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Puan durumuna göre Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u Yendiği senaryoda, Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için Konyaspor'u yenmesi veya berbere kalması gerekmekte.

Puan durumuna göre Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u Yendiği senaryoda, Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için Konyaspor'u yenmesi veya berbere kalması gerekmekte.

Takımının şampiyonluk kupasını kazanmasını isteyen Galatasaraylı bir vatandaş, maçtan önceki gece Konya Sporun sahasına gidip Fetih Suresi dinletti.

Takımının şampiyonluk kupasını kazanmasını isteyen Galatasaraylı bir vatandaş, maçtan önceki gece Konya Sporun sahasına gidip Fetih Suresi dinletti.

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