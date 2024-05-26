Galatasaray Taraftarı Biri Büyük Şampiyonluk İçin Konya Sahasına Fetih Suresi Dinletti!

Büyük şampiyonluk için yarış tam gaz devam ediyor. Bugün aynı anda oynanan Fenerbahçe-İstanbulspor ve Galatasaray-Konyaspor maç sonuçlarına göre Süperlig şampiyonu belirlenecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Puan durumuna göre Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u Yendiği senaryoda, Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için Konyaspor'u yenmesi veya berbere kalması gerekmekte.
Takımının şampiyonluk kupasını kazanmasını isteyen Galatasaraylı bir vatandaş, maçtan önceki gece Konya Sporun sahasına gidip Fetih Suresi dinletti.
Videonun tamamı için;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın