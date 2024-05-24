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Ergin Ataman TRT Spor Spikerine Tepki Gösterdi: “Korkma, Kazanan Takımı Tebrik Edeceksin”

Ergin Ataman TRT Spor Spikerine Tepki Gösterdi: “Korkma, Kazanan Takımı Tebrik Edeceksin”

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 22:52

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24.05.2024 tarihinde Fenerbahçe Beko- Panathinaikos arasında yarı final mücadelesi gerçekleşti.

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Mücadelenin sonunda Panathinaikos 73 sayıya ulaşıp maçın galibi olurken; Fenerbahçe Beko 57 sayı alıp maçı mağlubiyetle sonlandırdı.

Mücadelenin sonunda Panathinaikos 73 sayıya ulaşıp maçın galibi olurken; Fenerbahçe Beko 57 sayı alıp maçı mağlubiyetle sonlandırdı.

Maçın ardından Ergin Ataman'la gerçekleştirilen röportajda TRT spikeri ile arasında geçen diyalog ise sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Maçın ardından Ergin Ataman'la gerçekleştirilen röportajda TRT spikeri ile arasında geçen diyalog ise sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Ergin Ataman ve TRT spikerinin arasında geçen o diyalog;

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stannisbarthn

Ergin hocam ali oça gerekeni yaptı tebrikler

Samet Şengönül

Ne kadar berbat bir linç kültürüne sahip olduğumuzu muhabirin R yapmasından anlayabiliyoruz!

joyboy

adam napsın, her an bir yerden bi müptezel çıkıp küfür edecek, zorbalık yapacak, vatan haini ilan edecek diye korkuyor ama her zaman her yer de bir Galatasar... Devamını Gör