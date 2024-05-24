Ergin Ataman TRT Spor Spikerine Tepki Gösterdi: “Korkma, Kazanan Takımı Tebrik Edeceksin”

6 Şubat Hakkında Konuşan Şahısların Bencilliklerini Yüzüne Vuran Kadın: “Siz Hiç Evladınızı Kaybettiniz mi?”

Ordu’da Tebliğ Yapan Mahmutefendi Tarikatı Üyelerine Vatandaştan Tepki: "İnsanları Namazdan Siz Soğuttunuz"

Almanya'da Yaşayan Bir Türk Kullanıcı 'Date'lerde Kendisi Hakkında Yapılan Yorumları Mercek Altına Aldı!