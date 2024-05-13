Dünya Umurunda Değil! Çiğnediği Sakızla Rol Çalan Teyze Sosyal Medyanın Gündeminde

Bazen çevremizde olup bitene kayıtsız kaldığımız ve yalnızca gözlemlemeyi tercih ettiğimiz anlar olabilir. Metrobüste yolculuk yapan teyzelerimizden biri de tam olarak böyle bir anında bir içerik üreticisinin videosuna istemeden dahil oldu.
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Videodaki genç kız, müziğin etkisiyle anda olmaktan ve toplum tarafından bireylerin ne kadar kısıtlandığından bahseden bir konuşma yapıyordu.
Çevreden gelecek tepkileri umursamadan beden dilini video boyunca oldukça abartılı kullandı.
Genç kızın hemen yan tarafında oturan teyzenin konuşmayı dinlerken tepki vermeden sakız çiğnemeye devam etmesi ise videonun en çok dikkat çeken detayı oldu.
İşte o anlar;
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