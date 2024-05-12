Galatasaray Aşkı Onları Birleştirdi: Fanatik Çiftin Kadersel Tanışması Sosyal Medyada Viral Oldu

Fanatikler için tuttukları takım tek gerçek aşktır. Fakat @duyguuyy_ isimli Tiktok kullanıcısının paylaştığı bir video bu genel geçer bilgiye bir istisna yarattı. Gerçek aşkın nerede ve nasıl karşımıza çıkacağının asla belli olmadığını kanıtlar nitelikle olan bu video kısa sürede viral oldu.
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Duygu isimli kullanıcı videosunun açılışına ''Bir zamanlar birimizden habersiz aynı yerde aynı videoyu çekmişiz'' yazdı.
Sonrasında sevgilisinin de aynı Galatasaray maçında yer alan ve onunla aynı sözleri söylediği o tesadüfi anın ekledi.
Videonun tamamı🤩
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