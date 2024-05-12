Galatasaray Aşkı Onları Birleştirdi: Fanatik Çiftin Kadersel Tanışması Sosyal Medyada Viral Oldu

Fanatikler için tuttukları takım tek gerçek aşktır. Fakat @duyguuyy_ isimli Tiktok kullanıcısının paylaştığı bir video bu genel geçer bilgiye bir istisna yarattı. Gerçek aşkın nerede ve nasıl karşımıza çıkacağının asla belli olmadığını kanıtlar nitelikle olan bu video kısa sürede viral oldu.