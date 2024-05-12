Soğuk Savaş Programında Fatih Altaylı'ya Yapılan Şaka Herkesi Kahkahalara Boğdu

Soğuk Savaş isimli YouTube programı aldığı konuklarla yaptığı 'soğuk espiri' yarışmasıyla biliniyor. Birçok ünlü ismin katıldığı programın bu haftaki konuğu Fatih Altaylı ve Özlem Gürses oldu. Kaydedilen eğlenceli dakikalara Fatih Altaylıya yapılan şaka damgasını vurdu.