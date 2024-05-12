Soğuk Savaş Programında Fatih Altaylı'ya Yapılan Şaka Herkesi Kahkahalara Boğdu

Soğuk Savaş isimli YouTube programı aldığı konuklarla yaptığı 'soğuk espiri' yarışmasıyla biliniyor. Birçok ünlü ismin katıldığı programın bu haftaki konuğu Fatih Altaylı ve Özlem Gürses oldu. Kaydedilen eğlenceli dakikalara Fatih Altaylıya yapılan şaka damgasını vurdu.
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Çeşitli soğuk espirilerin ardı arkası gelmeyen program, TekeTek Seçim Özel'den davet ettiği konuklarıyla yoğun ilgi topladı. Yayınlandığı tarihte YouTube Trend Videolar listesine girmeyi başardı.
Fatih Altaylı'ya yöneltilen soru ve devamında gelen "Seçil Erzan" cevabı ise stüdyodakileri kırdı geçirdi.
Seçil Erzan, futbol dünyasında hakkındaki dolandırıcılık iddialarıyla biliniyor.
Gelelim videoya;
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Ahahaha bu bölüm kaçmaz izlensin 👀👀😅