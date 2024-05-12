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İneklere Kültür Şoku: İrlanda'da Gerçekleşen Türk Düğününde Halayı Şaşkınlıkla İzleyen İnekler

İneklere Kültür Şoku: İrlanda'da Gerçekleşen Türk Düğününde Halayı Şaşkınlıkla İzleyen İnekler

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 18:01

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Türk kültürünün eşsiz bir parçası olan halay, toplumumuzda önemli bir yere sahip. Sosyal etkinliklerin, düğünlerin ve festivallerin vazgeçilmez bir öğesi olan halay, adeta birlik ve beraberliğin sembolü. Elbette bu eşsiz kültürel öğrenme farklı kültürlerden insanların dikkatini çekiyor. Fakat bu sefer mesele insanlar değil. 😅

Kaynak: https://www.tiktok.com/@yaskocyr/vide...
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İrlanda'da gerçekleşen bir Türk düğününü, orada bulunan inekler şaşkınlıkla izledi.

İrlanda'da gerçekleşen bir Türk düğününü, orada bulunan inekler şaşkınlıkla izledi.

İneklerin o anlardaki şaşkınlıkları ve dikkatleri izleyenleri gülümsetti.

İneklerin o anlardaki şaşkınlıkları ve dikkatleri izleyenleri gülümsetti.

İşte o video;

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