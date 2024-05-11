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İki Kedi Kavga Ederken Ortalığı Karıştıran Karga ve Tam Yerinde Müdahale ile Kavgayı Sonlandıran Köpek

İki Kedi Kavga Ederken Ortalığı Karıştıran Karga ve Tam Yerinde Müdahale ile Kavgayı Sonlandıran Köpek

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 14:15

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Türkiye sokak hayvanları için bir cennet bildiğiniz gibi. Hatta bu durum son dönemde ülkemizi ziyaret eden turstilerinde dikkatini çekiyor. Sadece bunun için ülkemizi ziyaret etmek istediklerini söyleyenler bile var.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C6qj9s...
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Bir sokakta iki kedi kavga ederken, bir karga ortalığı karıştırmaya çalıştı. O sırada bir köpek de olaya dahil oldu ve kavgayı kısa sürede sonlandırdı.

Bir sokakta iki kedi kavga ederken, bir karga ortalığı karıştırmaya çalıştı. O sırada bir köpek de olaya dahil oldu ve kavgayı kısa sürede sonlandırdı.

Çizgi film sahnelerini aratmayan o anlar sosyal medyada beğeni topladı.

Çizgi film sahnelerini aratmayan o anlar sosyal medyada beğeni topladı.

İşte o video;

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Konuşmasak olmaz

Sarı kediye sesleniyorum konum at reis arkandayız 🤣

Kzlt

Uluslararası ilişkiler..

Onur

Olayı çok güzel yakalamış güzel bir video olmuş 🤣