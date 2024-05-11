İki Kedi Kavga Ederken Ortalığı Karıştıran Karga ve Tam Yerinde Müdahale ile Kavgayı Sonlandıran Köpek

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C6qj9s...
Türkiye sokak hayvanları için bir cennet bildiğiniz gibi. Hatta bu durum son dönemde ülkemizi ziyaret eden turstilerinde dikkatini çekiyor. Sadece bunun için ülkemizi ziyaret etmek istediklerini söyleyenler bile var.
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Bir sokakta iki kedi kavga ederken, bir karga ortalığı karıştırmaya çalıştı. O sırada bir köpek de olaya dahil oldu ve kavgayı kısa sürede sonlandırdı.
Çizgi film sahnelerini aratmayan o anlar sosyal medyada beğeni topladı.
İşte o video;
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Sarı kediye sesleniyorum konum at reis arkandayız 🤣
Uluslararası ilişkiler..
Olayı çok güzel yakalamış güzel bir video olmuş 🤣