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Selda Bağcan'dan Grup Laçin'e: 90'lar Temalı 23 Nisan Gösterisinin Her Detayına Bayılacaksınız

Selda Bağcan'dan Grup Laçin'e: 90'lar Temalı 23 Nisan Gösterisinin Her Detayına Bayılacaksınız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 16:23

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Geçtiğimiz hafta ülkemizin en kıymetli resmi bayramlarının başında gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı ve ülkenin dört bir yanından çocuklar eğlenceli gösteriler sergiledi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C6L5S1...
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Bir okulda 90'lar temalı bir 23 Nisan gösterisi düzenlendi ve çocuklar 90'lara damga vurmuş sanatçılarımızın taklidini yaptı.

Bir okulda 90'lar temalı bir 23 Nisan gösterisi düzenlendi ve çocuklar 90'lara damga vurmuş sanatçılarımızın taklidini yaptı.

Grup Laçin'den Tarkan'a, Yonca Evcimik'ten Harun Kolçak'a birçok kıymetli ismin canlandırıldığı gösteri beğeni topladı.

Grup Laçin'den Tarkan'a, Yonca Evcimik'ten Harun Kolçak'a birçok kıymetli ismin canlandırıldığı gösteri beğeni topladı.

İşte o gösteri;

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