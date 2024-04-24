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Yolda Öğretmenini Görünce Koşarak Yeni Doğan Keçisini Getirip Öğretmeniyle Tanıştıran Minik

Yolda Öğretmenini Görünce Koşarak Yeni Doğan Keçisini Getirip Öğretmeniyle Tanıştıran Minik

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.04.2024 - 20:44

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Köy okullarında öğretmenlik yapmanın, şehirlerin hızlı temposunda öğretmenlik yapmaktan çok daha farklı bir deneyim olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu, sadece çevresel farklılıklarla sınırlı değil, aynı zamanda öğretme yöntemlerinden, öğrenci-öğretmen ilişkilerine, hatta öğretmenin toplumdaki rolüne kadar bir dizi faktörü de içeriyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C55SGvOrcby/
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Yolda öğretmenini gören bir çocuk yeni doğan keçisini kucağına alıp koşarak öğretmeniyle tanıştırmaya götürdü.

Yolda öğretmenini gören bir çocuk yeni doğan keçisini kucağına alıp koşarak öğretmeniyle tanıştırmaya götürdü.

Öğretmeni tarafından paylaşılan o anlar izleyenlerin içini sıcacık yaptı.

Öğretmeni tarafından paylaşılan o anlar izleyenlerin içini sıcacık yaptı.

İşte o video;

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