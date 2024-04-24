Yolda Öğretmenini Görünce Koşarak Yeni Doğan Keçisini Getirip Öğretmeniyle Tanıştıran Minik

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C55SGvOrcby/
Köy okullarında öğretmenlik yapmanın, şehirlerin hızlı temposunda öğretmenlik yapmaktan çok daha farklı bir deneyim olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu, sadece çevresel farklılıklarla sınırlı değil, aynı zamanda öğretme yöntemlerinden, öğrenci-öğretmen ilişkilerine, hatta öğretmenin toplumdaki rolüne kadar bir dizi faktörü de içeriyor.
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Yolda öğretmenini gören bir çocuk yeni doğan keçisini kucağına alıp koşarak öğretmeniyle tanıştırmaya götürdü.
Öğretmeni tarafından paylaşılan o anlar izleyenlerin içini sıcacık yaptı.
İşte o video;
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