Yolda Öğretmenini Görünce Koşarak Yeni Doğan Keçisini Getirip Öğretmeniyle Tanıştıran Minik

Köy okullarında öğretmenlik yapmanın, şehirlerin hızlı temposunda öğretmenlik yapmaktan çok daha farklı bir deneyim olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu, sadece çevresel farklılıklarla sınırlı değil, aynı zamanda öğretme yöntemlerinden, öğrenci-öğretmen ilişkilerine, hatta öğretmenin toplumdaki rolüne kadar bir dizi faktörü de içeriyor.