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Köye Götürüldüğü İçin Annesine Sitem Eden Minik Şimdi de Eşşeğiyle Şehirdeki Çocuklara Nispet Yaptı

Köye Götürüldüğü İçin Annesine Sitem Eden Minik Şimdi de Eşşeğiyle Şehirdeki Çocuklara Nispet Yaptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.04.2024 - 16:35

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Günümüzde, çocukların doğa ile olan bağlantıları giderek azaldı. Teknolojiyle iç içe büyüyen çocuklar, doğal alanların da giderek azalmasıyla daha fazla eve kapandı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@gulamalaxu/vi...
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Köye götürüldüğü için annesine "Yazıklar oldum, köye geldim." diyerek sitem eden minik köy hayatına kısa sürede uyum sağladı.

Köye götürüldüğü için annesine "Yazıklar oldum, köye geldim." diyerek sitem eden minik köy hayatına kısa sürede uyum sağladı.

Eşeğiyle şehirde oyuncaklarıyla oynayan çocuklara nispet yapan miniğin o anları sosyal medyada viral oldu.

Eşeğiyle şehirde oyuncaklarıyla oynayan çocuklara nispet yapan miniğin o anları sosyal medyada viral oldu.

İşte o video;

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