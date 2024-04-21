Köye Götürüldüğü İçin Annesine Sitem Eden Minik Şimdi de Eşşeğiyle Şehirdeki Çocuklara Nispet Yaptı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@gulamalaxu/vi...
Günümüzde, çocukların doğa ile olan bağlantıları giderek azaldı. Teknolojiyle iç içe büyüyen çocuklar, doğal alanların da giderek azalmasıyla daha fazla eve kapandı.
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Köye götürüldüğü için annesine "Yazıklar oldum, köye geldim." diyerek sitem eden minik köy hayatına kısa sürede uyum sağladı.
Eşeğiyle şehirde oyuncaklarıyla oynayan çocuklara nispet yapan miniğin o anları sosyal medyada viral oldu.
İşte o video;
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