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Bunu da Yaşamadık Demeyiz! Bursa'da Trafikte Hareket Halindeki Bir Aracın Ön Camına Şahin Kondu

Bunu da Yaşamadık Demeyiz! Bursa'da Trafikte Hareket Halindeki Bir Aracın Ön Camına Şahin Kondu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.04.2024 - 15:09

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Türkiye'nin dört bir yanı, çeşit çeşit ilginç olayların yaşandığı bir sahne gibi. Her bir köşesi, kendine has olaylarıyla adeta birer hikaye Bu olaylar, ülkemizin zengin kültürünün ve çeşitliliğinin bir yansıması ve artık her birimiz yaşanan ilginçliklere şaşırmıyor hale geldik.

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Bursa'da seyir halindeki bir aracın ön camına şahin kondu.

Bursa'da seyir halindeki bir aracın ön camına şahin kondu.

Aracın içindekilerin bile bir süre ne olduğuna bir süre anlam veremedikleri o anlar sosyal medyada viral oldu.

Aracın içindekilerin bile bir süre ne olduğuna bir süre anlam veremedikleri o anlar sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar;

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