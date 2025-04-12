Kızılcık Şerbeti Senaristinin Açıklamasından Evrim Alasya'nın İsyanına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
12 Nisan Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe Ünal'ı Sibel Taşçıoğlu, 96. bölümde diziye veda etti.
2018-2019 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Avlu dizisi adeta fenomene dönmüştü.
Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Pembe için sosyal medya ayağa kalktı, oyuncu arkadaşlarından veda mesajı yağdı.
Sibel Taşçıoğlu'nun böyle bir senaryoyla diziden ayrılması tepki topladı.
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Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu, dün akşam (11 Nisan) yayınlanan bölümle diziye veda etti.
Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılık nedeni "hikayesinin bitmesi" olarak gösterildi.
Geleneksel medyadan tanıdığımız birçok gazeteci artık içeriklerini YouTube üzerinden milyonlara ulaştırıyor.
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da bir kez daha insanlığımızdan utandıran bir olay gündeme geldi.
Kanal D'nin büyük beğeni toplayan dizisi Uzak Şehir, Mayıs sonunda sezon finali yapmayı planlıyor.
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Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'ndeki son sahnesi uzunca bir süre akıllardan çıkmayacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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