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Kızılcık Şerbeti Senaristinin Açıklamasından Evrim Alasya'nın İsyanına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti Senaristinin Açıklamasından Evrim Alasya'nın İsyanına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti Demet Evgar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.04.2025 - 00:24 Son Güncelleme: 13.04.2025 - 00:25

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

12 Nisan Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.

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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe Ünal'ı Sibel Taşçıoğlu, 96. bölümde diziye veda etti.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe Ünal'ı Sibel Taşçıoğlu, 96. bölümde diziye veda etti.

Kızılcık Şerbeti senaristi Melis Civelek, Pembe'nin diziden çıkmasının ardından ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

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2018-2019 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Avlu dizisi adeta fenomene dönmüştü.

2018-2019 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Avlu dizisi adeta fenomene dönmüştü.

Limon Film, X hesabından Avlu'nun yeni sezonda geri döneceğini duyuran bir tanıtım videosu yayınladı.

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Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Pembe için sosyal medya ayağa kalktı, oyuncu arkadaşlarından veda mesajı yağdı.

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Pembe için sosyal medya ayağa kalktı, oyuncu arkadaşlarından veda mesajı yağdı.

Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım karakterine hayat veren Müjde Evrim Alasya'nın Taşçıoğlu'na sosyal medya hesapları üzerinden bir veda mesajı paylaşmadığı gibi veda etkinliğinde de yer almadığı fark edildi.

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Sibel Taşçıoğlu'nun böyle bir senaryoyla diziden ayrılması tepki topladı.

Sibel Taşçıoğlu'nun böyle bir senaryoyla diziden ayrılması tepki topladı.

3 sezondur diziyi sırtlayan bir karakterin böyle bir sonla Şerbo'ya veda etmesi sosyal medyada seyirciyi ayaklandırırken ünlü senarist Ayşe Balıbey'den şoke eden bir iddia geldi.

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Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu, dün akşam (11 Nisan) yayınlanan bölümle diziye veda etti.

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu, dün akşam (11 Nisan) yayınlanan bölümle diziye veda etti.

Dizide Doğa'nın annesi Kıvılcım'ı canlandıran Evrim Alasya, sessiz kalıp veda paylaşımı yapmamasıyla dikkat çekerken X ve Instagram'dan bu konuda eleştirilere maruz kaldı. 

Evrim Alasya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iddialara yanıt verdi.

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Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılık nedeni "hikayesinin bitmesi" olarak gösterildi.

Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılık nedeni "hikayesinin bitmesi" olarak gösterildi.

Sevenleri kendisinden de bir paylaşım bekliyordu ki Taşçıoğlu'nun Instagram hesabından bir arkadaşının paylaşımını alıntılaması gündem oldu.

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Geleneksel medyadan tanıdığımız birçok gazeteci artık içeriklerini YouTube üzerinden milyonlara ulaştırıyor.

Geleneksel medyadan tanıdığımız birçok gazeteci artık içeriklerini YouTube üzerinden milyonlara ulaştırıyor.

YouTube’un sunduğu reklam gelirleri, katıl üyelikleri ve sponsor anlaşmaları sayesinde bu gazeteciler dijitalde büyük kazançlar elde ediyor. İşte 12punto'nun haberine göre, dijital medyada en çok kazanan 10 gazeteci:

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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da bir kez daha insanlığımızdan utandıran bir olay gündeme geldi.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da bir kez daha insanlığımızdan utandıran bir olay gündeme geldi.

47 yaşındaki Güldane Şahin, vasisi olduğu engelli kızının 21 yaşındaki nişanlısı ile kaçtı. Kadının kızının nişanlısından hamile olduğu iddia edildi.

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Kanal D'nin büyük beğeni toplayan dizisi Uzak Şehir, Mayıs sonunda sezon finali yapmayı planlıyor.

Kanal D'nin büyük beğeni toplayan dizisi Uzak Şehir, Mayıs sonunda sezon finali yapmayı planlıyor.

Dizinin her hafta izlenme rekorları kırdığı bilinirken, sürpriz bir ayrılık da yaklaşıyor.

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Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'ndeki son sahnesi uzunca bir süre akıllardan çıkmayacak.

Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'ndeki son sahnesi uzunca bir süre akıllardan çıkmayacak.

Neyse diyeceğimiz o ki dün akşam Kızılcık Şerbeti'nde adeta oyunculuk resitali vardı. Bu yüzden Pembe'nin ölümü seyirciye çok iyi geçmiş olacak ki olay kısa sürede X, eski adıyla Twitter'da TT oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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