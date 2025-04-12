Uzak Şehir Dizisinde Flaş Ayrılık: Sevilen Oyuncu Diziye Veda Ediyor!

Dizinin her hafta izlenme rekorları kırdığı bilinirken, sürpriz bir ayrılık da yaklaşıyor. Dr. Uğur karakteriyle dizide yer alan Anıl İlter, ekibe veda ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre şu an için başka bir ayrılık planlanmamış görünüyor.