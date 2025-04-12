Uzak Şehir Dizisinde Flaş Ayrılık: Sevilen Oyuncu Diziye Veda Ediyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de sürpriz bir ayrılık gündeme geldi. Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Gonca Cilasun'un başrollerinde oynadığı dizinin sevilen oyuncusu hikayeye veda etmeye hazırlanırken haberi Birsen Altuntaş verdi.
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Uzak Şehir için alarmları kurun, sezon finali yaklaştı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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