onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir Dizisinde Flaş Ayrılık: Sevilen Oyuncu Diziye Veda Ediyor!

Uzak Şehir Dizisinde Flaş Ayrılık: Sevilen Oyuncu Diziye Veda Ediyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
12.04.2025 - 09:16

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de sürpriz bir ayrılık gündeme geldi. Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Gonca Cilasun'un başrollerinde oynadığı dizinin sevilen oyuncusu hikayeye veda etmeye hazırlanırken haberi Birsen Altuntaş verdi.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzak Şehir için alarmları kurun, sezon finali yaklaştı.

Uzak Şehir için alarmları kurun, sezon finali yaklaştı.

Kanal D'nin büyük beğeni toplayan dizisi Uzak Şehir, Mayıs sonunda sezon finali yapmayı planlıyor.

Uzak Şehir gelecek bölümlerde neler olacak?

Uzak Şehir gelecek bölümlerde neler olacak?

Ahmet Katıksız’ın yönettiği, Gülizar Irmak’ın yazdığı dizinin sezon finalinde, bir bebek haberi de gündeme gelecek.

Sürpriz bir ayrılık yaşanacak.

Sürpriz bir ayrılık yaşanacak.

Dizinin her hafta izlenme rekorları kırdığı bilinirken, sürpriz bir ayrılık da yaklaşıyor. Dr. Uğur karakteriyle dizide yer alan Anıl İlter, ekibe veda ediyor. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre şu an için başka bir ayrılık planlanmamış görünüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın