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Tüm Kızılcık Şerbeti Ekibi Sibel Taşçıoğlu'na Veda Ederken Evrim Alasya'nın Sessizliği Dikkat Çekti!

Tüm Kızılcık Şerbeti Ekibi Sibel Taşçıoğlu'na Veda Ederken Evrim Alasya'nın Sessizliği Dikkat Çekti!

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
12.04.2025 - 13:53

Kızılcık Şerbeti Pembe diziden ayrıldı. Geçen hafta gündeme gelen ayrılık haberinin ardından Pembe'yi oynayan oyuncu Sibel Taşçıoğlu'na veda etkinliği düzenlendi. Taşçıoğlu'nun son sahnesi dün akşam yayınlandı. Tüm ekip arkadaşları 3 sezondur birlikte rol aldıkları Taşçıoğlu'na veda mesajı paylaştı. Herkes gözyaşları içinde Pembe'yi uğurlarken yalnızca bir kişinin veda mesajı paylaşmadığı ya da etkinlikte yer almadığı fark edildi: Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya.

Kaynak: https://x.com/muge_dag70/status/19109...
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Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Pembe için sosyal medya ayağa kalktı, oyuncu arkadaşlarından veda mesajı yağdı.

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Pembe için sosyal medya ayağa kalktı, oyuncu arkadaşlarından veda mesajı yağdı.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde ayrılık rüzgarları esiyor. 3 sezondur hayat verdiği Pembe karakterini başarılı oyunculuğu ile devleştiren Sibel Taşçıoğlu diziden ayrıldı. 

Taşçıoğlu'nun ayrılığının ardından dizinin Ömer'i Barış Kılıç, Doğa'sı Sıla Türkoğlu, Fatih'i Doğukan Güngör, Nilay'ı Feyza Civelek, Nursema'sı Ceren Karakoç, Abdullah'ı Ahmet Mümtaz Taylan ve Mustafa'sı Emrah Altıntoprak peş peşe veda mesajları paylaştılar.

Herkes emekleri için oyuncuya teşekkürlerini sundu, ayrılacakları için üzüntülerini belirttiler.

Ancak bir kişinin sessizliği dikkat çekti.

Ancak bir kişinin sessizliği dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım karakterine hayat veren Müjde Evrim Alasya'nın Taşçıoğlu'na sosyal medya hesapları üzerinden bir veda mesajı paylaşmadığı gibi veda etkinliğinde de yer almadığı fark edildi.

Alasya'nın bu konudaki sessizliği sosyal medyada dikkat çekerken izleyenlerden 'Aralarında bir anlaşmazlık mı oldu?' yorumları da geldi.

İşte Müge Dağıstanlı'nın paylaşımından bir fotoğraf ve izleyicinin dikkatinden kaçmayan o gündem:

İşte Müge Dağıstanlı'nın paylaşımından bir fotoğraf ve izleyicinin dikkatinden kaçmayan o gündem:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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