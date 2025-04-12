Tüm Kızılcık Şerbeti Ekibi Sibel Taşçıoğlu'na Veda Ederken Evrim Alasya'nın Sessizliği Dikkat Çekti!

Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım karakterine hayat veren Müjde Evrim Alasya'nın Taşçıoğlu'na sosyal medya hesapları üzerinden bir veda mesajı paylaşmadığı gibi veda etkinliğinde de yer almadığı fark edildi.

Alasya'nın bu konudaki sessizliği sosyal medyada dikkat çekerken izleyenlerden 'Aralarında bir anlaşmazlık mı oldu?' yorumları da geldi.