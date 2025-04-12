Tüm Kızılcık Şerbeti Ekibi Sibel Taşçıoğlu'na Veda Ederken Evrim Alasya'nın Sessizliği Dikkat Çekti!
Kaynak: https://x.com/muge_dag70/status/19109...
Kızılcık Şerbeti Pembe diziden ayrıldı. Geçen hafta gündeme gelen ayrılık haberinin ardından Pembe'yi oynayan oyuncu Sibel Taşçıoğlu'na veda etkinliği düzenlendi. Taşçıoğlu'nun son sahnesi dün akşam yayınlandı. Tüm ekip arkadaşları 3 sezondur birlikte rol aldıkları Taşçıoğlu'na veda mesajı paylaştı. Herkes gözyaşları içinde Pembe'yi uğurlarken yalnızca bir kişinin veda mesajı paylaşmadığı ya da etkinlikte yer almadığı fark edildi: Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya.
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Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Pembe için sosyal medya ayağa kalktı, oyuncu arkadaşlarından veda mesajı yağdı.
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Ancak bir kişinin sessizliği dikkat çekti.
İşte Müge Dağıstanlı'nın paylaşımından bir fotoğraf ve izleyicinin dikkatinden kaçmayan o gündem:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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