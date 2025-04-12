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Bir Piyanist Yanına Gelip Şarkı Söyleyenler Olunca Piyano Çalmayı Bırakma Şakasıyla Fena Bozdu

Bir Piyanist Yanına Gelip Şarkı Söyleyenler Olunca Piyano Çalmayı Bırakma Şakasıyla Fena Bozdu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.04.2025 - 14:11

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Piyanistlerin AVM gibi alanlarda piyano çaldığı anlarda onlara tesadüfen şarkı söylemek için dahil olan kişilerle verdikleri mini konserler sosyal medyanın sevilen video konseptlerinden oldu biliyorsunuz ki. @_symphonique_ adlı piyanist de bu video konseptine yeni bir soluk getirmek adına işleri biraz değiştirdi. Piyano çalarken yanına gelenler olunca çalmayı bırakıp oradan uzaklaşıyordu. Şarkı söylemek isteyen kişiler ne olduğunu anlayamazken ortaya çıkan görüntüler güldürdü. Gelin bir de birlikte bakalım!

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İşte o anlar 👇

Piyanistin hareketiyle anksiyetimiz ekran başından tavan oldu.

Piyanistin hareketiyle anksiyetimiz ekran başından tavan oldu.

Bir de orada bu anı yaşamayı düşününce insanı bir stres hali sarıveriyor. Peki ya sizin başınıza gelse ne yapardınız? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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