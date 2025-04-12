Bir Piyanist Yanına Gelip Şarkı Söyleyenler Olunca Piyano Çalmayı Bırakma Şakasıyla Fena Bozdu

Piyanistlerin AVM gibi alanlarda piyano çaldığı anlarda onlara tesadüfen şarkı söylemek için dahil olan kişilerle verdikleri mini konserler sosyal medyanın sevilen video konseptlerinden oldu biliyorsunuz ki. @_symphonique_ adlı piyanist de bu video konseptine yeni bir soluk getirmek adına işleri biraz değiştirdi. Piyano çalarken yanına gelenler olunca çalmayı bırakıp oradan uzaklaşıyordu. Şarkı söylemek isteyen kişiler ne olduğunu anlayamazken ortaya çıkan görüntüler güldürdü. Gelin bir de birlikte bakalım!