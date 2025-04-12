Bir Gezgin Tayland’da Esnaflık Yapan Türkiye ve Atatürk Aşığı Kadınla Sohbetini Paylaştı

Tayland’a giden herkesin muhakkak karşılaştığı bir esnaf var ki, kendisi herkesin ilgisini çekmeyi başaran biri. Özellikle de Türklerin gönlünü nasıl fethedeceğini çok iyi biliyor. Melih Bektaş adlı gezgin, Türkiye ve Atatürk aşığı kadınla olan sohbetini paylaşmasıyla viral oldu. Ablamız aynı zamanda Türkçe konuşmayı da çok iyi biliyordu. Gelin detaylara geçelim!
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Gezgin Melih Bektaş, Tayland seyahatinde Türkiye aşığı bir esnafla karşılaşmayı beklemediği için epey şaşırmıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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