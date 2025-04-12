Bir Gezgin Tayland’da Esnaflık Yapan Türkiye ve Atatürk Aşığı Kadınla Sohbetini Paylaştı

Tayland’a giden herkesin muhakkak karşılaştığı bir esnaf var ki, kendisi herkesin ilgisini çekmeyi başaran biri. Özellikle de Türklerin gönlünü nasıl fethedeceğini çok iyi biliyor. Melih Bektaş adlı gezgin, Türkiye ve Atatürk aşığı kadınla olan sohbetini paylaşmasıyla viral oldu. Ablamız aynı zamanda Türkçe konuşmayı da çok iyi biliyordu. Gelin detaylara geçelim!