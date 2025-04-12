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Bir Gezgin Tayland’da Esnaflık Yapan Türkiye ve Atatürk Aşığı Kadınla Sohbetini Paylaştı

Bir Gezgin Tayland’da Esnaflık Yapan Türkiye ve Atatürk Aşığı Kadınla Sohbetini Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.04.2025 - 12:39

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Tayland’a giden herkesin muhakkak karşılaştığı bir esnaf var ki, kendisi herkesin ilgisini çekmeyi başaran biri. Özellikle de Türklerin gönlünü nasıl fethedeceğini çok iyi biliyor. Melih Bektaş adlı gezgin, Türkiye ve Atatürk aşığı kadınla olan sohbetini paylaşmasıyla viral oldu. Ablamız aynı zamanda Türkçe konuşmayı da çok iyi biliyordu. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Gezgin Melih Bektaş, Tayland seyahatinde Türkiye aşığı bir esnafla karşılaşmayı beklemediği için epey şaşırmıştı.

Gezgin Melih Bektaş, Tayland seyahatinde Türkiye aşığı bir esnafla karşılaşmayı beklemediği için epey şaşırmıştı.

İkilinin karşılaşmasıyla ortaya çıkan bu güzel anlar, sosyal medyada da ilgi gördü. Ablamızın Atatürk için “Kahramanım” demesi ve Türkiye sevdası örnek alınması gereken türdendi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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