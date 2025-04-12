Sosyal Medyanın Yeni Akımı “Annem Beni Sesimden Tanır” Duygulandırdı

Gün geçmiyor ki sosyal medyada yeni bir akım çıkmasın. Şimdilerdeyse TikTok ve Instagram, “Annem beni sesimden tanır” akımıyla çalkalanıyor. Özellikle öğretmenlerin vesilesiyle veliler ve öğrenciler akıma katılıyor. Sınıfta da derslere biraz ara vermek için güzel bir etkinlik yapılmış oluyor. Ensar İpek adlı anaokul öğretmeni de akım için velileriyle bir araya geldi. Anneler, öğrenciler arasından kendi çocuklarını seslerinden tanımaya çalıştı. Gelin o anlara birlikte bakalım!
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Tabii ki bütün velilerimiz kendi çocuklarını, “Anne seni seviyorum” cümlesinden tanımıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Kendi çocuğunun sesini tanımayacak anne varmı acaba
Bizim anaokulu zamanı pandemiye denk gelmişti. Öğretmeni zoom üzerinden "annem beni gözümden tanır" etkinliği yapmıştı. Epey riskli bir etkinlikti :D ...
Böyle şeyleri izlerken hep annesini kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş insanları düşünürüm.