Sosyal Medyanın Yeni Akımı “Annem Beni Sesimden Tanır” Duygulandırdı

Gün geçmiyor ki sosyal medyada yeni bir akım çıkmasın. Şimdilerdeyse TikTok ve Instagram, “Annem beni sesimden tanır” akımıyla çalkalanıyor. Özellikle öğretmenlerin vesilesiyle veliler ve öğrenciler akıma katılıyor. Sınıfta da derslere biraz ara vermek için güzel bir etkinlik yapılmış oluyor. Ensar İpek adlı anaokul öğretmeni de akım için velileriyle bir araya geldi. Anneler, öğrenciler arasından kendi çocuklarını seslerinden tanımaya çalıştı. Gelin o anlara birlikte bakalım!