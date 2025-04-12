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Sosyal Medyanın Yeni Akımı “Annem Beni Sesimden Tanır” Duygulandırdı

Sosyal Medyanın Yeni Akımı “Annem Beni Sesimden Tanır” Duygulandırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.04.2025 - 11:44

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Gün geçmiyor ki sosyal medyada yeni bir akım çıkmasın. Şimdilerdeyse TikTok ve Instagram, “Annem beni sesimden tanır” akımıyla çalkalanıyor. Özellikle öğretmenlerin vesilesiyle veliler ve öğrenciler akıma katılıyor. Sınıfta da derslere biraz ara vermek için güzel bir etkinlik yapılmış oluyor. Ensar İpek adlı anaokul öğretmeni de akım için velileriyle bir araya geldi. Anneler, öğrenciler arasından kendi çocuklarını seslerinden tanımaya çalıştı. Gelin o anlara birlikte bakalım!

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Tabii ki bütün velilerimiz kendi çocuklarını, “Anne seni seviyorum” cümlesinden tanımıştı.

Tabii ki bütün velilerimiz kendi çocuklarını, “Anne seni seviyorum” cümlesinden tanımıştı.

İçimizi ısıtan bu anlar kısa sürede viral olarak 3 milyonu aşkın izlenme aldı. İzleyiciler yorumlarda buluşarak duygulandıklarını dile getirdi. Ne yalan söyleyelim izlerken bizler de tarifsiz duygular yaşadık.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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maestro__

Kendi çocuğunun sesini tanımayacak anne varmı acaba

Mr Logical

Bizim anaokulu zamanı pandemiye denk gelmişti. Öğretmeni zoom üzerinden "annem beni gözümden tanır" etkinliği yapmıştı. Epey riskli bir etkinlikti :D ...

bisey diyen hatun

Böyle şeyleri izlerken hep annesini kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş insanları düşünürüm.