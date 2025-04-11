Havaların Isınmasıyla Şehre İnen Domuzları Eliyle Besleyen Ömer Amca Cesaretiyle Şoke Etti

Her geçen gün de imarın artmasıyla daha da kısıtlanıyor biliyorsunuz ki. Dağlara yapılan villa siteler sebebiyle yaban domuzları artık şehir hayatıyla iç içe yaşar oldu. Tatilciler onları görünce korku yaşasa da ilgili şehirlerde yaşayanlar artık alışmış durumda. Görmüş olduğunuz gibi Ömer amcamız elleriyle besliyor.