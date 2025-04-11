Havaların Isınmasıyla Şehre İnen Domuzları Eliyle Besleyen Ömer Amca Cesaretiyle Şoke Etti

Marmaris’te yaşayan Ömer adlı amcanın şehre inen yaban domuzlarını beslediği anlar mahalleli tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Ömer amca yiyecek arayan yaban domuzu sürüsünü elindeki ekmeklerle besliyordu. Kaydı alan kişi onun adına korku yaşamıştı. İzlerken bizler de cesaretine hayran kaldık. Gelin detaylara geçelim!
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İşte o anlar 👇
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Tatil beldelerinde imarın genişlemesiyle yaban domuzlarının yaşam alanı kısıtlandı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Yakında sokaklarda kediler köpeklerle birlikte yaban domuzları da dolaşacak gibi. Buna İstanbul da dahil.
Domuzlara fısıldayan Adam 🥰
Ömer amca iyi hoş yapıyosunda. Domuzu şakası yok gelişine vurursa kalkamazsın Allah korusun.