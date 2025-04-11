Damat Tarafı ve Gelin Tarafının En Çok Anlaşmazlık Yaşadığı Şehirler Sıralandı

@genctg adlı Instagram sayfasından içerik üreten gençler sıralama yaptıkları paylaşımlarıyla ilgilerin odağı oluyor. Şimdiyse damat tarafı ve gelin tarafının en çok gerilim yaşadığı şehirleri sıraladı. Trabzon ve Diyarbakır veriler doğrultusunda en çok anlaşmazlık yaşayan ikili oldu. Peşinden ise İzmir ve Konya ikilisi geliyordu. Gelin diğer şehirlere birlikte bakalım!