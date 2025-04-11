Damat Tarafı ve Gelin Tarafının En Çok Anlaşmazlık Yaşadığı Şehirler Sıralandı

@genctg adlı Instagram sayfasından içerik üreten gençler sıralama yaptıkları paylaşımlarıyla ilgilerin odağı oluyor. Şimdiyse damat tarafı ve gelin tarafının en çok gerilim yaşadığı şehirleri sıraladı. Trabzon ve Diyarbakır veriler doğrultusunda en çok anlaşmazlık yaşayan ikili oldu. Peşinden ise İzmir ve Konya ikilisi geliyordu. Gelin diğer şehirlere birlikte bakalım!
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Damat tarafı ve gelin tarafı anlaşmazlıkları ülkemizin asla son bulmayan gerçeklerinden.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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