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İstanbul’un Hapishane Konseptli Kafesinden Görüntüler İzlerken Ruhumuzu Daralttı

İstanbul’un Hapishane Konseptli Kafesinden Görüntüler İzlerken Ruhumuzu Daralttı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.04.2025 - 13:29

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İstanbul Cihangir’de yer alan bir kafe alışmamış konseptiyle dikkat çekiyor. Demir parmaklıklarla süslenen kafenin konsepti hapishane. Mekanın iç salonunda normal masalar olmakla birlikte köşelerde ise hapishane şeklinde bir dizayn mevcut. Niyedir, nedendir bilinmez ancak epey ilgi gördüğü ortada. Gelin mekanı bir de birlikte gezelim!

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Özellikle kafe sektöründe yaratıcı dizaynlar son zamanlarda popüler olmaya başladı.

Özellikle kafe sektöründe yaratıcı dizaynlar son zamanlarda popüler olmaya başladı.

Tüm kafeler birbirlerine benzerken öne çıkmak ve müşterilerin ilgisini çekmek için farklı dizaynlara başvuran birçok işletme görüyoruz. Ancak hapishane konseptlisini ilk kez gördük. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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mehtap kus

Müşteriler kafeye girerken birbirine Allah kurtarsın diyordur :D