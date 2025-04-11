İstanbul’un Hapishane Konseptli Kafesinden Görüntüler İzlerken Ruhumuzu Daralttı

Tüm kafeler birbirlerine benzerken öne çıkmak ve müşterilerin ilgisini çekmek için farklı dizaynlara başvuran birçok işletme görüyoruz. Ancak hapishane konseptlisini ilk kez gördük. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!