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İlk Kez Konsere Giden Bebeğe Ezhel ve Dinleyicilerden “Baby Shark” Şov!

İlk Kez Konsere Giden Bebeğe Ezhel ve Dinleyicilerden “Baby Shark” Şov!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.04.2025 - 10:59

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Ailesiyle birlikte Ezhel konserine giden bebek, unutulmaz anlara vesile oldu. Konserdeki ses sistemi kulaklarına zarar vermesin diye korumalı kulaklıkla babasının omzunda sefa süren bebiş, etrafı izleyerek ne olduğunu anlamaya çalışırken Ezhel ikiliyi fark etti. Önce fotoğraf çekimi oldu ardından ise dinleyicilerden biri Baby Shark söylemeye başladı. Ezhel de Baby Shark söyleyenlere eşlik edince gülümseten anlar yaşandı.

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İşte o anlar 👇

Yurt dışında konserlerini sürdüren Ezhel yoğun ilgiyle karşı karşıya.

Yurt dışında konserlerini sürdüren Ezhel yoğun ilgiyle karşı karşıya.

İlk konserinde Ezhel’i dinleme şansı yakalayan minik dostumuz da o anlarıyla imrendirdi. Ezhel dinleyicileri dört gözle Türkiye’de konser gerçekleştirmesini bekliyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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