İlk Kez Konsere Giden Bebeğe Ezhel ve Dinleyicilerden “Baby Shark” Şov!

Ailesiyle birlikte Ezhel konserine giden bebek, unutulmaz anlara vesile oldu. Konserdeki ses sistemi kulaklarına zarar vermesin diye korumalı kulaklıkla babasının omzunda sefa süren bebiş, etrafı izleyerek ne olduğunu anlamaya çalışırken Ezhel ikiliyi fark etti. Önce fotoğraf çekimi oldu ardından ise dinleyicilerden biri Baby Shark söylemeye başladı. Ezhel de Baby Shark söyleyenlere eşlik edince gülümseten anlar yaşandı.
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İşte o anlar 👇
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Yurt dışında konserlerini sürdüren Ezhel yoğun ilgiyle karşı karşıya.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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