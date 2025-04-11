İlk Kez Konsere Giden Bebeğe Ezhel ve Dinleyicilerden “Baby Shark” Şov!

Ailesiyle birlikte Ezhel konserine giden bebek, unutulmaz anlara vesile oldu. Konserdeki ses sistemi kulaklarına zarar vermesin diye korumalı kulaklıkla babasının omzunda sefa süren bebiş, etrafı izleyerek ne olduğunu anlamaya çalışırken Ezhel ikiliyi fark etti. Önce fotoğraf çekimi oldu ardından ise dinleyicilerden biri Baby Shark söylemeye başladı. Ezhel de Baby Shark söyleyenlere eşlik edince gülümseten anlar yaşandı.