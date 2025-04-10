Endonezya’nın Düşük Bütçeli Havayolu Şirketiyle Uçan Turist O Anları Paylaştı: Kırık Pencere, Uçuş Öncesi Dua

Bir turist Endonezya’da düşük bütçeli olduğu için tercih ettikleri bir havayolu şirketinin uçuş öncesi hazırlığını paylaşmasıyla keşfette yerini aldı. Öncelikle uçağın penceresindeki kırığa dikkat çekmişti. Düşük bütçeli bir seyahat için tercih etmiş olsalar da kırık bir pencere beklemedikleri aşikardı. Ardından ise kalkıştan önce hostesin anonsuna şaşırmışlardı. Çünkü “Güvenli bir uçuş için dua ediniz” anonsu kulaklarda çınlamıştı… Ne kadar güvenli geçeceği tartışmaya açıktı. Gelin o anlara birlikte bakalım.