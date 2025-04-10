Endonezya’nın Düşük Bütçeli Havayolu Şirketiyle Uçan Turist O Anları Paylaştı: Kırık Pencere, Uçuş Öncesi Dua

Bir turist Endonezya’da düşük bütçeli olduğu için tercih ettikleri bir havayolu şirketinin uçuş öncesi hazırlığını paylaşmasıyla keşfette yerini aldı. Öncelikle uçağın penceresindeki kırığa dikkat çekmişti. Düşük bütçeli bir seyahat için tercih etmiş olsalar da kırık bir pencere beklemedikleri aşikardı. Ardından ise kalkıştan önce hostesin anonsuna şaşırmışlardı. Çünkü “Güvenli bir uçuş için dua ediniz” anonsu kulaklarda çınlamıştı… Ne kadar güvenli geçeceği tartışmaya açıktı. Gelin o anlara birlikte bakalım.
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Kimi ülkelerde havayolu şirketlerine dair pek çok şikayet oluyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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