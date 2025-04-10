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Endonezya’nın Düşük Bütçeli Havayolu Şirketiyle Uçan Turist O Anları Paylaştı: Kırık Pencere, Uçuş Öncesi Dua

Endonezya’nın Düşük Bütçeli Havayolu Şirketiyle Uçan Turist O Anları Paylaştı: Kırık Pencere, Uçuş Öncesi Dua

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.04.2025 - 09:48 Son Güncelleme: 10.04.2025 - 10:06

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Bir turist Endonezya’da düşük bütçeli olduğu için tercih ettikleri bir havayolu şirketinin uçuş öncesi hazırlığını paylaşmasıyla keşfette yerini aldı. Öncelikle uçağın penceresindeki kırığa dikkat çekmişti. Düşük bütçeli bir seyahat için tercih etmiş olsalar da kırık bir pencere beklemedikleri aşikardı. Ardından ise kalkıştan önce hostesin anonsuna şaşırmışlardı. Çünkü “Güvenli bir uçuş için dua ediniz” anonsu kulaklarda çınlamıştı… Ne kadar güvenli geçeceği tartışmaya açıktı. Gelin o anlara birlikte bakalım.

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Kimi ülkelerde havayolu şirketlerine dair pek çok şikayet oluyor.

Kimi ülkelerde havayolu şirketlerine dair pek çok şikayet oluyor.

Hindistan, Pakistan bu konuda sık sık gündeme gelirken turistin paylaşımıyla anladık ki Endonezya da onlardan biri. Uygun fiyatlı seyahat özellikle gezginler açısından önemli. Ancak bu tip videolarla sosyal medyada sürekli karşılaşıyoruz. Siz olsaydınız tercih eder miydiniz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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